Bán gà lôi trắng lãnh 6 năm tù: Nhiều luật sư sẵn sàng bào chữa miễn phí

Những ngày qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Bị cáo Thành lĩnh án vì nuôi, mua bán gà lôi trắng, một loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Nhân giống động vật quý hiếm đem bán

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, bị cáo Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định mua về nhân giống, bán lấy tiền.

Ông Thái Khắc Thành và số gà lôi tang vật ẢNH: CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH CŨ

Năm 2024, bị cáo Thành mua một con gà lôi trống với giá 4,5 triệu đồng từ một người không quen biết ở Cần Thơ, sau đó đổi một con chim lấy 2 con gà lôi mái cho một người ở Nghệ An, để nhân giống. Quá trình nuôi, bị cáo Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Sau đó, các gà lôi mái đẻ và ấp nở được 10 gà lôi con.

Tháng 3 vừa qua, bị cáo Thành dùng tài khoản Facebook đăng bán gà lôi con, sau đó thống nhất bán cho một người không quen biết với giá 500.000 đồng/con. Do gà còn non, người mua nhờ ông Thành nuôi thêm vài ngày với tiền công 1 triệu đồng.

Khi đã nhận cọc 2 triệu đồng, ông Thành cho 10 con gà lôi con vào 2 thùng giấy, thuê xe ô tô vận chuyển cho người mua.

Bị cáo Thái Khắc Thành sau phiên sơ thẩm ẢNH: MXH

Khoảng 7 giờ ngày 2.4, khi tài xế chở gà đi giao đến đường ĐH07 thuộc địa phận xã Song An (H.Vũ Thư, Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên) thì bị công an bắt giữ.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định số gà lôi mà ông Thành nuôi nhốt, mua bán là loài gà lôi trắng, hiện được ghi nhận trong phụ lục I, nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Mong công lý sẽ song hành cùng nhân ái

Sau khi vụ việc của ông Thành gây xôn xao dư luận, nhiều luật sư đã lên Facebook nói rằng sẵn sàng bào chữa miễn phí trong giai đoạn phúc thẩm, nếu ông Thành kháng cáo và gia đình có yêu cầu.

Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), cho hay vợ ông Thành đã có đơn yêu cầu hãng luật của ông tham gia bào chữa cho chồng mình trong toàn bộ quá trình Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm vụ án.

Luật sư Lê Hồng Hiển cho hay hãng luật của mình sẽ bào chữa miễn phí cho ông Thành.

Vợ con bật khóc sau khi bị cáo Thành nhận án sơ thẩm 6 năm tù và bị phạt bổ sung 30 triệu đồng ẢNH: MXH

Viết trên Facebook cá nhân, luật sư Lê Hồng Hiển cho hay, người thân ông Thành chia sẻ ông vốn mát tay trong việc chăn nuôi, ươm giống, con gì nuôi cũng khỏe và đẻ tốt, nên khi ươm được lứa gà giống này ông Thành mới đem bán. Đây cũng là lần đầu tiên ông Thành bán số gà giống gây được.

"Hình ảnh người vợ trẻ ôm hai con gái nhỏ bật khóc nức nở trước sân tòa đã khiến hàng chục nghìn trái tim trên mạng xã hội thắt lại", luật sư Hiển viết trên trang cá nhân.

Luật sư Lê Hồng Hiển cũng cho rằng pháp luật cần nghiêm để bảo vệ đa dạng sinh học, nhưng cũng cần khoan hồng với những trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết và đang oằn mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo của số phận.

"Tôi tin rằng, ở phiên phúc thẩm tới, công lý sẽ song hành cùng lòng nhân ái", luật sư Lê Hồng Hiển chia sẻ.