Xem nhanh 12h: Công ty M-TP nói gì về việc bị cưỡng chế thuế | Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 12.8.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Phía Sơn Tùng M-TP phản hồi thông tin công ty bị cưỡng chế thuế

Thông tin Công ty M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế thuế đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Theo Cổng thông tin điện tử Cục Thuế - Bộ Tài chính, công ty này bị cưỡng chế theo 4 quyết định ban hành trong tháng 6.2025, mỗi quyết định hơn 118 triệu đồng. Phía nam ca sĩ đã lên tiếng phản hồi về vấn đề này.

Phía Sơn Tùng M-TP phản hồi thông tin công ty bị cưỡng chế thuế

Cận cảnh 'công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả

Gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng và gần 77.000 lít dung dịch thuốc giả vừa bị lực lượng chức năng thu giữ tại Hà Nội. Vụ việc liên quan Công ty cổ phần dược phẩm Santex, với thủ đoạn sản xuất tinh vi, được tổ chức ngay trong các nhà máy trong khu công nghiệp.

Cận cảnh 'công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả

Từ 1.10, 4 triệu ô tô phải chuyển sang tài khoản giao thông ra sao?

Một thông tin quan trọng dành cho các chủ xe ô tô đó là trước ngày 1.10.2025, tất cả chủ xe phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thì xe sẽ không thể lưu thông qua trạm thu phí.

Từ 1.10, 4 triệu ô tô phải chuyển sang tài khoản giao thông ra sao

Chuyện tình Ronaldo và Georgina: Nhẫn kim cương 'khủng' đánh dấu 10 năm bên nhau

Chuyện tình hơn 8 năm của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez vừa bước sang một trang mới đầy lãng mạn. Tối 11.8, trên mạng xã hội, Georgina đăng bức ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương cùng lời xác nhận đã nhận lời cầu hôn từ siêu sao người Bồ Đào Nha. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tình yêu vốn đã trải qua nhiều thăng trầm của cặp đôi.

Chuyện tình Ronaldo và Georgina: Nhẫn kim cương 'khủng' đánh dấu 10 năm bên nhau

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 13.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.