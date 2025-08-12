Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 12h: Công ty M-TP nói gì về việc bị cưỡng chế thuế | Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Công ty M-TP nói gì về việc bị cưỡng chế thuế | Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
12/08/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 12.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Tự động phát

Xem nhanh 12h: Công ty M-TP nói gì về việc bị cưỡng chế thuế | Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái

Đang chạy

Xem nhanh 12h: Công ty M-TP nói gì về việc bị cưỡng chế thuế | Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái

Cận cảnh 'công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả

Cận cảnh 'công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Đề nghị giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN | AI biến nhiều người thành tỉ phú

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Đề nghị giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN | AI biến nhiều người thành tỉ phú

Các phương án đề xuất phân chia chuyến bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành

Các phương án đề xuất phân chia chuyến bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành

Công an thông tin vụ cả làng 'rủ nhau' sản xuất thịt trâu gác bếp giả

Công an thông tin vụ cả làng 'rủ nhau' sản xuất thịt trâu gác bếp giả

Toàn cảnh 17H: Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả | Danh tính tài xế dừng xe trên cao tốc để câu cá

Toàn cảnh 17H: Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả | Danh tính tài xế dừng xe trên cao tốc để câu cá

Lật tẩy chiêu trò đa cấp núp bóng tiền ảo Paynet Coin

Lật tẩy chiêu trò đa cấp núp bóng tiền ảo Paynet Coin

Cái kết vụ dừng xe trên cao tốc để... xuống sông câu cá

Cái kết vụ dừng xe trên cao tốc để... xuống sông câu cá

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe rác chuyển làn ẩu từ phản ánh của người dân

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe rác chuyển làn ẩu từ phản ánh của người dân

Nhặt gậy trên đường đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông

Nhặt gậy trên đường đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 12.8.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Phía Sơn Tùng M-TP phản hồi thông tin công ty bị cưỡng chế thuế

Thông tin Công ty M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế thuế đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Theo Cổng thông tin điện tử Cục Thuế - Bộ Tài chính, công ty này bị cưỡng chế theo 4 quyết định ban hành trong tháng 6.2025, mỗi quyết định hơn 118 triệu đồng. Phía nam ca sĩ đã lên tiếng phản hồi về vấn đề này.

Phía Sơn Tùng M-TP phản hồi thông tin công ty bị cưỡng chế thuế

Cận cảnh 'công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả

Gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng và gần 77.000 lít dung dịch thuốc giả vừa bị lực lượng chức năng thu giữ tại Hà Nội. Vụ việc liên quan Công ty cổ phần dược phẩm Santex, với thủ đoạn sản xuất tinh vi, được tổ chức ngay trong các nhà máy trong khu công nghiệp.

Cận cảnh 'công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả

Từ 1.10, 4 triệu ô tô phải chuyển sang tài khoản giao thông ra sao?

Một thông tin quan trọng dành cho các chủ xe ô tô đó là trước ngày 1.10.2025, tất cả chủ xe phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thì xe sẽ không thể lưu thông qua trạm thu phí. 

Từ 1.10, 4 triệu ô tô phải chuyển sang tài khoản giao thông ra sao

Chuyện tình Ronaldo và Georgina: Nhẫn kim cương 'khủng' đánh dấu 10 năm bên nhau

Chuyện tình hơn 8 năm của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez vừa bước sang một trang mới đầy lãng mạn. Tối 11.8, trên mạng xã hội, Georgina đăng bức ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương cùng lời xác nhận đã nhận lời cầu hôn từ siêu sao người Bồ Đào Nha. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tình yêu vốn đã trải qua nhiều thăng trầm của cặp đôi.

Chuyện tình Ronaldo và Georgina: Nhẫn kim cương 'khủng' đánh dấu 10 năm bên nhau

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 13.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Mưa giông sắp 'mang cái nóng đi' | Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền Việt Nam

Xem nhanh 12h: Mưa giông sắp 'mang cái nóng đi' | Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền Việt Nam

Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 11.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý: Nợ thuế hơn 200.000 đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh; Dự báo thời tiết nắng nóng, mưa giông trên cả nước; Bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan;...

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp Sơn Tùng M-TP Ronaldo Thực phẩm chức năng Cristiano Ronaldo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận