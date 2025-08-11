'Công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu lời ngàn tỉ

Sáng 11.8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về 2 vụ án lớn liên quan đến sản xuất thực phẩm chức năng giả mà cơ quan này vừa triệt phá.

Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ ẢNH: PHÚC BÌNH

Thu lời ngàn tỉ từ thực phẩm chức năng giả

Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, vụ án thứ nhất là "sản xuất, buôn bán hàng cấm; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" liên quan Công ty cổ phần dược phẩm Santex (địa chỉ tại cụm công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội).

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó có Lê Văn Hiếu (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Santex) và Đỗ Văn Cường (Giám đốc Công ty TNHH thảo dược ROPTHAR Việt), về các tội danh nêu trên.

Công an cũng thu giữ số lượng hàng giả rất lớn, gồm gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng các loại và gần 77.000 lít dung dịch dạng nước.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 2018 tới khi bị triệt phá, Hiếu và Cường cùng đồng phạm đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng ngàn tỉ đồng.

Công an khám xét, thu giữ thực phẩm chức năng giả ẢNH: CACC

Vụ án thứ hai là "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP dược phẩm FUSI. Giám đốc doanh nghiệp này là Dương Hưng Thịnh (52 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo công an, từ tháng 11.2020 - 6.2025, Công ty FUSI ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group. Trong đó, 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị là hơn 875 triệu đồng.

Công an đã tạm giữ 31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group, gồm hơn 716.000 viên nén bao phim, hơn 1.800 lít thực phẩm dạng lỏng, hơn 31.000 gram dạng bột.

Ngoài ra, Công ty FUSI còn ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều doanh nghiệp khác với tổng giá trị hàng xuất bán là 137 tỉ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo phá án ẢNH: CACC

Hàng giả sản xuất ngay trong khu công nghiệp

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua triệt phá 2 vụ án nêu trên, công an phát hiện một điểm mới trong thủ đoạn phạm tội của các bị can.

Ở cả 2 vụ, nhóm đối tượng đều thành lập các nhà máy trong khu công nghiệp thay vì xưởng sản xuất nhỏ lẻ như thông thường. "Quy mô vô cùng lớn", ông Tuấn nhấn mạnh.

Điển hình như vụ án liên quan đến Công ty cổ phần dược phẩm Santex, doanh nghiệp này đã thực hiện gia công cho hơn 200 công ty dược phẩm. Khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ "mấy chục triệu viên thuốc".

Vẫn theo Công an tỉnh Phú Thọ, các đối tượng sản xuất thực phẩm chức năng giả thường nắm được thị hiếu của người dân trong việc tìm kiếm các sản phẩm có lợi cho sức khỏe.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng câu kết với đơn vị được cấp phép sản xuất, tạo ra các loại sản phẩm trên bao bì, nhãn mác thể hiện có rất nhiều thành phần, chỉ tiêu các chất rất cao.

Tiếp đó, nhóm này mua các giấy tờ giả, lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý nhà nước để được cấp phép sản xuất hàng loạt với quy mô công khai và số lượng rất lớn.

Thực tế, các sản phẩm đưa ra thị trường đều không có các chất hoặc không đạt các chỉ tiêu theo hồ sơ đã công bố.

Các đối tượng còn quảng cáo, tiếp thị rầm rộ, buôn bán với giá thành rẻ, thu hút người tiêu dùng kém hiểu biết.