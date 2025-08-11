Phía Sơn Tùng M-TP phản hồi thông tin công ty bị cưỡng chế thuế

Thông tin công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế thuế gây xôn xao mạng xã hội Ảnh: NVCC

Trên mạng xã hội, thông tin về việc Công ty TNHH M-TP Entertainment của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế nợ thuế đang lan truyền. Theo ghi nhận, tại Cổng thông tin điện tử Cục Thuế - Bộ Tài chính, công ty này bị cưỡng chế theo 4 quyết định số 3211, 3212, 3213 và 3214 ban hành tháng 6.2025. Mỗi quyết định với số tiền cưỡng chế là hơn 118 triệu đồng.

Công ty TNHH M-TP Entertainment do Nguyễn Thanh Tùng (Sơn Tùng M-TP) làm đại diện pháp luật, được thành lập vào năm 2016. Theo hồ sơ trên Cổng thông tin doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chính của công ty là tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Liên quan đến vấn đề công ty bị cưỡng chế thuế, khi chúng tôi liên hệ, phía đại diện Sơn Tùng M-TP Entertainment phản hồi rằng "đây là sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống đối chiếu thuế, không phải là nợ thuế thực tế. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật”.

Liên quan đến vụ việc, phía Sơn Tùng M-TP cho biết đang tích cực làm việc với cơ quan thuế để khắc phục sự chênh lệch kỹ thuật này Ảnh: FBNV

Theo người đại diện của Sơn Tùng M-TP, vấn đề phát sinh là do nghĩa vụ thuế được thực hiện tại 2 địa phương khác nhau, dẫn đến hệ thống quản lý chưa tự động bù trừ các khoản đã nộp. “Hiện tại, công ty đang tích cực làm việc với cơ quan thuế để khắc phục sự chênh lệch kỹ thuật này. Công ty có đầy đủ chứng từ nộp thuế và cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh”, người này cho hay.

Sơn Tùng M-TP trước vụ công ty bị cưỡng chế thuế

Ở tuổi ngoài 30, Sơn Tùng M-TP có sự nghiệp khiến nhiều người mơ ước. Những sự kiện anh tham gia biểu diễn luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên trang cá nhân, giọng ca 9X cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh mới, nhận về lượt tương tác “khủng” với hàng trăm ngàn lượt thích và hàng chục ngàn bình luận.

Sự nổi tiếng cũng mang lại cho Sơn Tùng M-TP những rắc rối. Hồi tháng 4.2025, trong một sự kiện được tổ chức tại Quảng Ninh, nam ca sĩ gặp sự cố khi một fan cuồng lao lên sân khấu, liên tục ôm chặt và thậm chí nhảy lên người giọng ca 9X. Bên cạnh đó, câu chuyện liên quan đến cuộc sống riêng của Sơn Tùng M-TP cũng được khán giả chú ý.