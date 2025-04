Fan cuồng bất ngờ lao lên ôm Sơn Tùng M-TP khi đang biểu diễn

Sơn Tùng M-TP hoảng hốt

Tối 12.4, Sơn Tùng M-TP biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc diễn ra ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Trong lúc đang trình diễn cùng vũ đoàn, Sơn Tùng M-TP hoảng hốt khi một fan cuồng lao lên sân khấu, liên tục ôm chặt và thậm chí nhảy lên người giọng ca Đừng làm trái anh đau.

Sơn Tùng M-TP cố gắng giữ khoảng cách với fan cuồng nhưng bất thành Ảnh: FBNV/Chụp màn hình

Mặc dù, Sơn Tùng M-TP cố gắng giữ khoảng cách và trấn an nam khán giả nhưng người này vẫn lao vào nam ca sĩ 9X. Hơn thế nữa, người đàn ông này còn thể hiện biểu cảm đắc thắng khi được chạm vào người Sơn Tùng M-TP.

Sau đó, bảo vệ của chương trình đã có mặt và mời người này xuống sân khấu. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến tay của chủ nhân hit Nơi này có anh bị trầy xước nhẹ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nam ca sĩ tiếp tục trình diễn các tiết mục còn lại.

Sự cố này không chỉ khiến khán giả có mặt tại sân khấu bức xúc mà cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP cũng bày tỏ sự không hài lòng với khâu tổ chức, an ninh của sự kiện.

Người đàn ông mặc áo cam liên tục lao vào và ôm chặt lấy Sơn Tùng M-TP Ảnh: Chụp màn hình

Một số cư dân mạng để lại bình luận: "Xin đừng bình thường hóa việc fan quá khích khi nhìn thấy idol. Hành động tương tự như vậy đáng bị chỉ trích. Ai cũng yêu mến Tùng nhưng làm ơn hãy giữ khoảng cách an toàn, đúng mực để dành mọi sự an toàn cho thần tượng", "Không trách mấy anh vũ công được vì không phải nhiệm vụ của họ. Đáng nói là bảo vệ cẩu thả quá", "Anh vệ sĩ chạy lên hơi chậm, bạn kia phát cuồng hay sao mà mạnh tay quá", "Lúc đó, bảo an ở đâu mà để Sơn Tùng bị như vậy"... Ngoài ra, một số khán giả cũng tràn vào fanpage chương trình để thả phẫn nộ và phản ánh về sự việc này.

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP đối mặt với sự cố hy hữu này. Năm 2018, nam ca sĩ gốc Thái Bình ngỡ ngàng khi bị một fan nữ bất ngờ ôm chầm khi đang tham dự show thời trang.

Không chỉ riêng chủ nhân hit Hãy trao cho anh, những ca sĩ như Tuấn Hưng, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Bùi Anh Tuấn... cũng từng bị fan cuồng "tấn công" khi đang biểu diễn.