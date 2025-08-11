Xem nhanh 12h: Mưa giông sắp 'mang cái nóng đi' | Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền Việt Nam

Xem nhanh 12h ngày 11.8 có những nội dung chính sau:

Dự báo thời tiết nắng nóng, mưa giông trên phạm vi cả nước

Diễn biến thời tiết những ngày tới có nhiều thay đổi đáng chú ý. Miền Bắc chỉ còn nắng nóng gián đoạn, mưa giông nhiều hơn. Miền Trung nắng nóng đến ngày 12.8. Cao nguyên miền Trung, Nam bộ mưa giông rải rác, có nơi mưa to.

Dự báo từ chiều tối và đêm 11.8, vùng núi miền Bắc mưa giông rải rác, có nơi mưa to, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi 70 mm.

Hạn bà chằn sắp kết thúc, mưa giông trở lại TP.HCM, bão 'thập thò'

Khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa mưa giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Chiều và đêm nay 11.8, cao nguyên miền Trung bộ, Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Thời tiết từ hôm nay đến ngày 12.8, miền Bắc ban ngày có nắng nóng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa giông.

Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Cao nguyên miền Trung và Nam bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to.

Nhận định thời tiết từ ngày 12 - 20.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc trong khoảng ngày 13 - 19.8 khả năng có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Mưa tập trung xảy ra vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Các tỉnh miền Trung từ ngày 12 - 19.8, có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Các tỉnh cao nguyên miền Trung, Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to. Trong mưa giông, người dân đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 11.8, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày mai 12.8, nắng nóng từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ giảm dần.

Bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

Ở chung kết chặng 2 SEA V.League diễn ra hôm qua (10.8) tại Nhà thi đấu Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ VN tạo nên cuộc ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Trong lịch sử bóng chuyền Đông Nam Á, đội tuyển nữ VN chưa từng đánh bại được Thái Lan ở các giải đấu chính thức như SEA Games hay SEA V.League. Vì thế, người hâm mộ bóng chuyền VN vỡ òa với chiến thắng ấn tượng của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Bích Tuyền quá xuất sắc, bóng chuyền Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan

