Chàng trai bị phía nhà gái chê, vẫn được cô giáo tiếng Anh đồng ý hẹn hò

Cô giáo đồng ý hẹn hò với chàng trai 30 tuổi chưa từng yêu ai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cô giáo trải qua 3 mối tình, ghép đôi cùng chàng trai chưa từng yêu ai

Trong chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.131, Quyền Linh và Ngọc Lan đã mai mối cho Nguyễn Hữu Chiến (30 tuổi), nhân viên kinh doanh ở TP.HCM và Đỗ Thị Vương Thi (30 tuổi), giáo viên tiếng Anh cũng sinh tại TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Vương Thi chia sẻ cô là người chân thật, hòa đồng, có đam mê ca hát, khuyết điểm là hơi nhạy cảm, dễ tổn thương. Còn Hữu Chiến là chàng trai hiền lành, siêng năng, biết làm việc nhà, nấu ăn, nhưng hơi ít nói, ngại giao tiếp.

Ở tuổi 30, Hữu Chiến cho biết anh chưa từng trải qua mối tình nào. Anh kể từ lúc đi học đến khi đi làm cũng có để ý một vài cô gái. Tuy nhiên, anh cho rằng các bạn gái không thích tính cách và ngoại hình của mình.

Hữu Chiến chưa từng yêu ai, bị nhận xét còn hơi hiền, nhút nhát ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi đến chương trình, Hữu Chiến mong muốn tìm bạn gái cao khoảng 1,55 m, tóc dài, gương mặt ưa nhìn, dễ thương. Anh thích cô gái hiền lành, vui vẻ, biết chăm lo cho gia đình. Nam nhân viên kinh doanh nói thêm, anh không thích các cô gái xăm mình.

Trong khi đó, Vương Thi trải qua 3 mối tình chính thức. Cô cho biết mối tình đầu kéo dài 4 năm thời sinh viên, khi ra trường thì cả hai có định hướng khác nhau nên quyết định chia tay. Còn hai mối tình sau, Vương Thi thành thật chia sẻ vì cô thích người đẹp trai, nhưng khi gắn bó thì thấy định hướng, tư duy không phù hợp nên không thể kéo dài quá một năm.

Hình mẫu bạn trai của Vương Thi là người có sự vững chãi, cứng cáp để cô có thể dựa vào. Cô thích người sống có chí hướng, luôn muốn học hỏi, phát triển bản thân, có lối sống lành mạnh để chăm sóc gia đình. Về ngoại hình, cô muốn bạn trai cao ráo, săn chắc để có thể bảo vệ được mình.

Vương Thi gây ấn tượng bởi sự tự tin, hoạt ngôn trên show hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quyền Linh nói giúp khi chàng trai bị nhận xét chưa mạnh mẽ

Khi gặp gỡ người thân hai bên, mẹ của Hữu Chiến khen Vương Thi xinh xắn, dễ thương và mong cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu. Còn đại diện nhà gái thẳng thắn nhận xét Hữu Chiến chưa được mạnh mẽ và cho rằng đó là điểm trừ. Dù vậy, người thân của Vương Thi cũng ủng hộ cả hai bấm nút để tìm hiểu. Trước lời chê của phía nhà gái, Quyền Linh cũng lên tiếng nói đỡ cho Hữu Chiến. Theo nam MC, đàng trai có nhiều thế mạnh, chỉ là hơi hiền và chưa có kinh nghiệm trong tình yêu.

Mở rào gặp mặt, Hữu Chiến và Vương Thi có cuộc trò chuyện cởi mở, cùng chia sẻ những mong muốn, định hướng về cuộc sống tương lai. Cô giáo dạy tiếng Anh cảm nhận đàng trai hiền lành, chân thật, còn về tính cách thì cần thời gian để tìm hiểu. Đáp lại, đàng trai bày tỏ anh hy vọng sẽ được cô cho cơ hội để tìm hiểu thêm.

Quyền Linh vui mừng khi cặp đôi cùng bấm nút hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi chia sẻ quan điểm trong tình yêu, Vương Thi cho rằng để mối quan hệ hạnh phúc thì cả hai phải có sự giao tiếp thẳng thắn với nhau. Bên cạnh đó, cô muốn được sống thoải mái, là chính mình khi ở cạnh người kia. Cô giáo cho biết đã sẵn sàng để tiến đến hôn nhân, nếu cả hai thấy phù hợp thì cứ tiến tới. "Chuyện bao lâu kết hôn sẽ nằm trong tay anh. Anh có thể hiện đủ sự yêu thương, đủ mạnh mẽ hay không thì tình cảm sẽ quyết định", cô cho hay.

Trước khi đưa ra quyết định, Vương Thi cũng chia sẻ cô thấy bạn trai hiền lành, có thể hợp với mình nên muốn có cơ hội tìm hiểu. Kết thúc cuộc trò chuyện, cặp đôi đã cùng bấm nút hẹn hò. Hai MC vui mừng khi mai mối thành công, gửi lời chúc và mong cặp đôi sẽ nên duyên trong tương lai.