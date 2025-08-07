Diễn viên Lê Huỳnh tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên vợ kém gần 30 tuổi

Trò chuyện với chúng tôi, diễn viên Lê Huỳnh cho biết thời gian qua, anh chọn cuộc sống bình yên, không ồn ào. Đó là lý do nam nghệ sĩ ít khi xuất hiện tại các sự kiện mà tập trung cho việc đóng phim, chăm sóc gia đình.

Lê Huỳnh chọn cuộc sống kín tiếng ẢNH: TL

Anh chia sẻ: “Bây giờ nghề diễn, đặc biệt là về mảng hài giờ cũng không còn nhiều. Tôi đang đi qua bước ngoặt mới trong đời là làm diễn viên điện ảnh. Tôi cũng tham gia nhiều dự án, điển hình như của Hàm Trần, Nhật Linh… nhưng tôi không công bố vì thích sống yên bình, khép kín”.

Theo Lê Huỳnh, ở hiện tại, anh lựa chọn tham gia một dự án dựa trên yếu tố kịch bản. Ngoài ra, nam diễn viên cũng cân nhắc về vấn đề sức khỏe để tránh ảnh hưởng đến ê kíp. Nghệ sĩ 6X tâm sự: “Phải đúng vai tôi thấy phù hợp thì mới nhận lời. Cũng có nhiều đạo diễn ngỏ lời mời nhưng sức khỏe không cho phép nên tôi đành từ chối. Về mặt vai diễn, nếu đúng sở trường hài thì tôi cũng thích. Nhưng nói thật tôi vẫn muốn chuyển hướng sang yếu tố khác thực tế hơn. Các đạo diễn thường chọn tôi vào vai người cha cực khổ, yêu thương con”.

Về cuộc sống hiện tại, Lê Huỳnh nói nếu không đi diễn, anh vẫn có thể tìm niềm vui cho mình khi ở nhà. Cụ thể, nam diễn viên dành thời gian trồng cây, nấu ăn… Anh chia sẻ: “Vợ tôi là Mỹ Linh cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thỉnh thoảng góp mặt trong các dự án sitcom, kịch… Còn tôi khi không có phim thì ở nhà tận hưởng trong căn hộ nhỏ tại TP.HCM. Tôi sống khép kín nên cũng ít đi ra ngoài lắm”.

Lê Huỳnh xuất hiện cùng vợ tại sự kiện ra mắt phim Mang mẹ đi bỏ. Anh cho biết chính sự tin tưởng giúp cả hai duy trì tổ ấm viên mãn ẢNH: T.A

Ở tuổi ngoài 60, Lê Huỳnh không áp lực chuyện kinh tế. Anh nói vì có công việc kinh doanh tại Mỹ nên có thêm nguồn thu, nhờ vậy mà cuộc sống vẫn ổn định. Khi được hỏi về lý do trở về Việt Nam sinh sống, diễn viên 6X giải thích rằng đó là cái duyên. “Khi gia đình tan vỡ, tôi trở về Việt Nam chỉ với mục đích được gặp con. Sau đó, tôi gặp Mỹ Linh và ở đây, nhưng tôi vẫn bay đi, bay về để lo cho công việc”, Lê Huỳnh cho hay.

Cuộc sống hôn nhân của diễn viên Lê Huỳnh

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Lê Huỳnh còn gây chú ý bởi cuộc hôn nhân bên người vợ kém gần 30 tuổi, cũng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Lê Huỳnh cho biết cả hai vợ chồng làm cùng nghề là một thuận lợi. Anh giải thích: “Nhiều khi có chung dự án thì đưa nhau đi, hoặc kể cả khi không có vai, vợ cũng đi theo để chăm sóc cho tôi. Khi nào Linh bận thì tôi đi một mình, riết rồi cả hai cũng quen thôi”.

Theo Lê Huỳnh, trong đời sống hôn nhân, chính sự tin tưởng là yếu tố quan trọng để giữ gìn tổ ấm. Bản thân nam diễn viên cũng cởi mở, không áp đặt vợ trong công việc. Anh nói: “Khi vợ nói tôi ngày mai cô ấy đi quay phim, tôi sẽ đồng ý mà không gọi điện hỏi gì thêm. Vì tôi tin vợ mình. Tôi chỉ khuyên vợ kể cả khi đi chơi với bạn bè, đừng quá 12 giờ khuya, để tôi yên tâm. Vì nhiều khi ở nhà mình lo lắng, nhưng tôi không muốn gọi để vợ được thoải mái”.