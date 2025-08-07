Huỳnh Hiểu Minh - Diệp Kha chia tay sau gần 1 năm ồn ào

Diệp Kha trong một livestream gần đây. Cô vừa xác nhận đã chia tay Huỳnh Hiểu Minh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Sina, trong livestream hôm 7.8, Diệp Kha bất ngờ tuyên bố cô và Huỳnh Hiểu Minh đã "đường ai nấy đi" vì những lý do rất thực tế. Người đẹp 33 tuổi cho biết dù không còn bên nhau, quãng thời gian ở bên tài tử 7X để lại trong cô nhiều điều hữu ích, chẳng hạn như các nguyên tắc ứng xử với mọi người và sự nhạy bén trong kinh doanh mà tình cũ đã dạy cô. Hot girl này cho biết mình sẽ luôn trân trọng và nhớ những kỷ niệm tốt đẹp trong mối quan hệ này.

Trên cổng thông tin Baidu, thông tin về Diệp Kha đã được thay đổi, đề cập cô là "bạn gái cũ" của nam diễn viên phim Thần điêu đại hiệp.

Hình ảnh Diệp Kha lộ bụng bầu lớn được chụp hồi năm ngoái ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Trên sóng livestream mới đây, Diệp Kha cũng thừa nhận mình mới sinh con cách đây ít lâu và vừa trở lại với công việc nhưng không đề cập đến cha đứa trẻ. Trước đó, cô vướng tin đồn mang thai con chung với Huỳnh Hiểu Minh. Khoảng cuối năm ngoái, cô từng bị lộ ảnh bụng bầu lớn. Cánh săn ảnh cũng từng ghi lại cảnh tài tử họ Huỳnh đưa tình trẻ đi khám thai ở Thượng Hải hồi tháng 11.2024.

Xuất hiện công khai sau thời gian dài ở ẩn, Diệp Kha xuất hiện với vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng khác với trước kia. Trong livestream tối 6.8, cô thậm chí chia sẻ bí quyết chăm sóc bản thân và tự tin rằng với tư cách là một phụ nữ 33 tuổi và từng sinh con, cô giữ được vẻ ngoài khá tốt.

Giữa lúc thông tin Diệp Kha - Huỳnh Hiểu Minh chia tay đang nằm trong top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc, phía tài tử 48 tuổi chưa có động thái phản hồi.

Huỳnh Hiểu Minh và mối tình ồn ào với hot girl kém 15 tuổi

Mối tình của Huỳnh Hiểu Minh - Diệp Kha vấp phải nhiều tranh cãi sau khi công khai ẢNH: WEIBO NV

Trước khi tan vỡ, cuộc tình của họ liên tục bị bủa vây bởi ồn ào, thị phi. Vài tháng sau khi tuyên bố ly hôn với Angelababy (2022), sao phim Bên nhau trọn đời vướng tin đồn hẹn hò với Diệp Kha. Tuy nhiên, mãi đến tháng 9.2024, tài tử này mới chính thức đăng đàn xác nhận họ đang hẹn hò. Cũng từ đó, mối quan hệ giữa sao nam 7X với hot girl kém anh 15 tuổi lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của dân mạng xứ Trung.

Tình mới của "giáo chủ" bị chê giả tạo, làm màu, khoe khoang về chuyện tình cảm trên sóng livestream đồng thời bị khui lại những phát ngôn gây sốc hay chuyện quá khứ, phẫu thuật thẩm mỹ... Trước làn sóng tranh cãi từ dư luận, người đẹp này phải lên tiếng xin lỗi, tuyên bố rút khỏi mạng xã hội. Ồn ào này cũng khiến Huỳnh Hiểu Minh phải cúi đầu xin lỗi tại sự kiện ra mắt phim vào tháng 11.2024, thừa nhận bất an, lo lắng ồn ào đời tư ảnh hưởng đến dự án phim.

Sau lùm xùm, Huỳnh Hiểu Minh - Diệp Kha giữ kín đời tư. Hồi đầu năm nay, có thông tin cặp đôi này đã âm thầm đón con gái chào đời. Tuy nhiên, sao phim Lộc Đỉnh Ký đến nay giữ im lặng.