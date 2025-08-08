Theo Chosun Ilbo, ngày 5.8, một người dùng mạng xã hội ẩn danh đã đăng bài tố cáo Park Si Hoo môi giới phụ nữ cho chồng cô, khiến gia đình tan vỡ. Trong bài đăng, tài khoản này khẳng định rằng từ năm 2020, nam diễn viên đã bắt đầu giới thiệu nhiều phụ nữ cho chồng cô.

Tài khoản ẩn danh tố cáo: “Anh Park Si Hoo đẹp trai ơi, khi gia đình tôi còn sống ở khu UN Village, từ năm 2020 anh đã giới thiệu phụ nữ cho chồng tôi...”. Kèm theo bài đăng là những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa chồng cô và tài tử Park Si Hoo.

Đáng chú ý, tài khoản này còn đăng tải một đoạn video quay lại tin nhắn KakaoTalk giữa chồng cô và Park Si Hoo. Trong đoạn tin nhắn này, Park Si Hoo tiếp tục chia sẻ thông tin liên hệ của một người phụ nữ khác cho chồng của chủ tài khoản. Cô này còn nhấn mạnh thêm: “Ba người chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc đối chất tay ba”.

Park Si Hoo bị tố 'mai mối' phụ nữ cho người có gia đình Ảnh: NEWS1

Phản ứng từ phía Park Si Hoo: Cáo buộc là hoàn toàn sai sự thật!

Đại diện công ty quản lý của Park Si Hoo, Hoof Factory, khẳng định: "Cáo buộc Park Si Hoo giới thiệu phụ nữ cho một người đàn ông đã có gia đình và góp phần gây ra sự đổ vỡ là hoàn toàn sai sự thật". Họ cho biết đang chuẩn bị các biện pháp pháp lý và kiện tội phỉ báng đối với người đã đăng thông tin sai lệch.

Gần đây, Park Si Hoo xuất hiện trên chương trình giải trí Dad and Me của TV Chosun và chia sẻ về những dự định sắp tới của mình. Bộ phim Mentalist mà anh đã hoàn thành quay phim từ năm 2021 cũng chuẩn bị được phát sóng.

Bê bối nối tiếp bê bối

Đây không phải là lần đầu tiên Park Si Hoo vướng vào những lùm xùm về đời tư. Vào năm 2013, anh từng bị một nữ thực tập sinh tố cáo tội quấy rối tình dục. Nữ thực tập sinh cho biết sau khi cùng uống rượu, cô đã bị đưa đến văn phòng công ty riêng của Park Si Hoo trong tình trạng bất tỉnh và bị anh ta tấn công tình dục.

Đây không phải là lần đầu tiên Park Si Hoo vướng vào những lùm xùm về đời tư ẢNH: SBS

Nam diễn viên đã kịch liệt phủ nhận và kiện ngược lại nữ thực tập sinh cùng những người có liên quan vì tội vu khống và tống tiền. Vụ việc nhanh chóng biến thành một cuộc chiến pháp lý phức tạp, khi Park Si Hoo bị công tố viên truy tố với tội danh cố ý hiếp dâm và gây thương tích.

Tuy nhiên, vụ án đột ngột khép lại chỉ sau bốn tháng điều tra khi nữ thực tập sinh bất ngờ rút đơn kiện. Park Si Hoo được tuyên vô tội và được minh oan, nhưng vết nhơ trong quá khứ đã khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng nặng nề.