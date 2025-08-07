Nữ ca sĩ Lee Min đột ngột qua đời

Theo Dispatch, Lee Min được phát hiện tử vong tại nhà riêng vào tối 5.8. Sự ra đi đột ngột của cô khiến nhiều người bàng hoàng, bởi chỉ vài ngày trước đó, nữ ca sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật một cách tích cực và tràn đầy năng lượng. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Trước sự việc đau lòng này, đại diện của công ty quản lý cũ Brand New Music đã lên tiếng: "Chúng tôi mong công chúng và truyền thông không đưa ra những suy đoán thiếu căn cứ cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng". Phía công ty cũng cho biết thêm, lễ tang của cô sẽ được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng của gia đình.

Sự ra đi của cô không chỉ là một mất mát lớn cho gia đình mà còn là nỗi buồn sâu sắc đối với làng nhạc Hàn Quốc ẢNH: DISPATCH

Dù đã hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành, Lee Min vẫn giữ trọn vẹn niềm đam mê âm nhạc. Theo Dispatch, cô vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật cho đến gần đây. Vào tháng 6, cô phát hành đĩa đơn mới mang tên Happy Birthday và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đặc biệt, vào ngày 4.5, cô còn xuất hiện trên chương trình The Seasons - Cantabile của Park Bo Gum với vai trò nghệ sĩ góp giọng, mang đến hình ảnh một người nghệ sĩ vui vẻ và yêu đời.

Lee Min ra mắt năm 1999 với tư cách là một nửa của nhóm nhạc nữ As One. Cùng với Lee Chae Mi, họ chinh phục khán giả bằng những bản hit đình đám như I Want You and I Want You, Day by Day, You're Welcome và Should I Be Sorry?... Giọng hát ngọt ngào và hình ảnh trong sáng của Lee Min đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp của thế hệ yêu nhạc cuối thập niên 1990 và đầu 2000.

Sao Hàn đồng loạt bày tỏ tiếc thương đến Lee Min

Ca sĩ Seo Young Eun đã chia sẻ một khoảnh khắc đáng nhớ của Lee Min. Đó là hình ảnh trong chương trình King of Mask Singer năm 2022, khi Seo Young Eun trình bày ca khúc I Want You and I Want You của chính As One. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Lee Min xúc động trước bài hát. Young Eun bày tỏ: "Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau trên TV. Nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp của cô ấy vẫn còn tươi tắn. Tôi rất đau lòng khi nghe tin buồn này. Tôi hy vọng cô ấy sẽ yên nghỉ".

Nghệ sĩ quốc tế Alexander (cựu thành viên nhóm U-KISS) nghẹn ngào chia sẻ trên trang Instagram ẢNH: DISPATCH

Nghệ sĩ quốc tế Alexander (cựu thành viên nhóm U-KISS) nghẹn ngào viết: "Tôi đã nhận được sự chỉ dẫn từ tiền bối và bắt đầu chương trình phát thanh đầu tiên của mình trên TBS eFM. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Tôi rất đau lòng khi một người tốt bụng và tử tế như vậy đã rời xa thế giới này. Ước gì tôi đã cư xử tốt hơn. Tôi sẽ nhớ cô ấy rất nhiều".

Thông tin chi tiết về lễ tang của nữ ca sĩ cũng đã được công bố. Theo đó, lễ tang sẽ được tổ chức tại Phòng 1, nhà tang lễ Bệnh viện Bundang Jesaeng. Nơi an nghỉ cuối cùng của cô sẽ tại Yongin.