Diễn viên ‘The Walking Dead’ qua đời ở tuổi 33

Theo Independent, Kelley Mack, tên thật là Kelley Klebenow, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 2.8 tại Cincinnati, Ohio, Mỹ. Cô ra đi thanh thản trong vòng tay gia đình sau khi được chẩn đoán mắc bệnh u thần kinh đệm ở hệ thần kinh trung ương. Tin tức đau buồn này được chính những người thân của nữ diễn viên xác nhận trên tài khoản Instagram của cô vào ngày 5.8.

Kelley Mack đã qua đời ở tuổi 33 ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong bài viết được đăng tải trên trang cá nhân của cô, gia đình xúc động viết: "Với nỗi buồn không thể xóa nhòa, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi của Kelley thân yêu của chúng tôi. Một ánh sáng rực rỡ, một ngọn lửa nhiệt thành như vậy đã chuyển sang thế giới bên kia, nơi mà cuối cùng tất cả chúng ta đều phải đến".

Gia đình Kelley Mack cho biết một buổi lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào ngày 16.8 tại Ohio và một buổi lễ kỷ niệm cuộc đời cô sẽ được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ vào một ngày khác trong tương lai. Los Angeles là nơi Kelley đã sinh sống và làm việc suốt 11 năm qua, nơi cô đã cống hiến hết mình cho niềm đam mê nghệ thuật.

Kelley Mack: Từ thước phim đầu tay đến dự án còn dang dở

Trước khi nổi tiếng với vai diễn trong series ăn khách của AMC, Mack đã góp mặt trong nhiều phim ngắn và miniseries truyền hình như Unusual Suspects (2015), Grayson: Earth One (2015), Not Your Average Joe (2016) và Unscrewed (2016). Trong sự nghiệp của mình, cô đã tích lũy hàng chục vai diễn truyền hình và điện ảnh, chứng tỏ sự đa năng và không ngừng nỗ lực của bản thân.

Ngoài ra, Kelley Mack còn xuất hiện trong các tập phim của 9-1-1 vào năm 2019 và Chicago Med vào năm 2022. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều quảng cáo lớn của các thương hiệu như Budweiser, Dr Pepper, Dairy Queen và Chick-fil-A.

Dự án cuối cùng của Kelley Mack, cả trên màn ảnh và với tư cách nhà sản xuất điều hành là bộ phim Universal (2025) sắp ra mắt. Chỉ vài tuần trước khi qua đời, cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết khi chia sẻ bài đăng trên Instagram quảng bá buổi ra mắt toàn cầu của bộ phim tại rạp Chinese Theatre trên đại lộ Hollywood ở Los Angeles.