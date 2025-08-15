Hoãn phiên tòa bảo mẫu hành hạ trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng

Sáng 15.8, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) về tội hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi), Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) bị truy tố về cùng tội danh trên.

Phiên tòa được xét xử kín. Do thẩm phán Quách Thanh Bình, Phó chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên làm chủ tọa.

Lúc 9 giờ, sau phần thủ tục, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do bị cáo Trang Mỹ Nhanh không đủ sức khoẻ. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.



Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (giữa) và các đồng phạm tại tòa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo cáo trạng, ngày 4.9.2024, anh T.D.K (phóng viên Báo Thanh Niên) đến Công an phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (cũ), TP.HCM trình báo sự việc các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng, địa chỉ số L50 - L52 đường Tô Ký, khu phố 12, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (cũ) thường xuyên có hành vi đánh, hành hạ, chửi mắng đối với các cháu bé đang được nuôi dưỡng (kèm theo đoạn phim tài liệu đăng trên Báo Thanh Niên ngày 4.9.2024).

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây đã báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (cũ) để phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Theo đó, Mái ấm Hoa Hồng được thành lập từ tháng 7.2023 để nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Mái ấm do Giáp Thị Sông Hương là người đại diện theo pháp luật và cũng là người trực tiếp quản lý.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, Mái ấm Hoa Hồng có 86 cháu bé mồ côi, độ tuổi từ 2 tháng - 5 tuổi đang được chăm sóc nuôi dưỡng. Bị cáo Hương thuê 11 nhân viên bảo mẫu với mức lương 6 triệu đồng/tháng để trông giữ, chăm sóc các cháu bé.

Cáo trạng xác định, từ tháng 7.2023 đến ngày 4.9.2024, bị cáo Cẩm và Tuyền thường xuyên có hành vi chửi rủa, dùng tay, ống nhựa tay cầm của cây lau nhà, đũa gỗ, đánh vào cơ thể khi thay tã, cho các bé bú; xách ném các bé xuống nệm, tát, đánh vào cơ thể các bé.

Bị cáo Hương và Nhanh cũng có hành vi thường xuyên chửi rủa, dùng tay, chân, bìa carton cuộn tròn, chai dầu gió, lược để đánh và dùng tay xách, ném các cháu. Hành vi của các bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần có tính hệ thống làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các trẻ em đang được nuôi dưỡng.

Đối với hoạt động của cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, do có nhiều vi phạm trong việc nuôi, dạy trẻ mồ côi nên ngày 4.9.2024 Phòng LĐ-TB-XH quận 12 đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, thu hồi giấy phép hoạt động.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương tại tòa sáng 15.8 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Vụ việc xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng được Báo Thanh Niên phanh phui ngày 4.9.2024, sau loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm (số ra ngày 4.9 - 5.9.2024). Mái ấm Hoa Hồng hoạt động theo giấy phép của Phòng LĐ-TB-XH quận 12 cũ, cấp hồi tháng 7.2023, do Giáp Thị Sông Hương quản lý trực tiếp. Nơi đây đăng ký nuôi nhận 39 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nhưng tại thời điểm kiểm tra ngày 4.9.2024, lực lượng chức năng ghi nhận có 86 trẻ sinh sống tại mái ấm. Toàn bộ trẻ sau đó đã được đưa về các cơ sở công lập chăm sóc, gồm: Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.



