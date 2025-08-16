Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Cháy lớn tại Đồng tháp | Thượng đỉnh Trump - Putin kết quả ra sao?
Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 16.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 16.8.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Có thể ‘mách’ Cục trưởng nếu CSGT đòi kiểm tra GPLX bản cứng

Nếu CSGT không chấp nhận việc kiểm tra giấy phép lái xe trên môi trường điện tử hoặc đòi hỏi giấy phép lái xe bản vật lý, người dân có thể cung cấp thông tin cho Cục trưởng Cục CSGT và qua Fanpage Cục CSGT.

Có thể "mách" Cục trưởng nếu CSGT đòi kiểm tra GPLX bản cứng

Đồng Tháp: Xảy ra 2 vụ cháy lớn trong đêm khiến 1 người tử vong

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận báo cáo về hai vụ cháy nghiêm trọng vào tối 15.8, gây thiệt hại nặng về tài sản và làm một người tử vong.

Đồng Tháp: Xảy ra 2 vụ cháy lớn trong đêm khiến 1 người tử vong

Mưa lớn trên 250 mm, 12 tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung đứng trước nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày 16.8, có tới 12 tỉnh nằm trong diện nguy hiểm.

Mưa lớn trên 250 mm, 12 tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga vừa diễn ra đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Sau gần ba giờ hội đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng khẳng định cuộc gặp ‘rất hiệu quả’, song chưa đạt được thỏa thuận nào để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 17.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

