Đồng Tháp: Xảy ra 2 vụ cháy lớn trong đêm khiến 1 người tử vong

Sáng 16.8, Công an xã Tràm Chim đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp về vụ cháy Chợ thực phẩm Tam Nông, trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc ấp 2, xã Tràm Chim vào tối 15.8, gây thiệt hại nặng về tài sản.

Vụ cháy lớn ở chợ thực phẩm Tam Nông, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp vào tối 15.8 khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi ẢNH: CTV

Theo Công an xã Tràm Chim, khoảng 21 giờ 50 ngày 15.8, đơn vị nhận được tin báo của người dân, xảy ra vụ cháy chợ thực phẩm Tam Nông. Ngay sau đó, đơn vị xã khẩn trương huy động khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở xã cùng phương tiện, trang thiết bị chữa cháy đến hiện trường chữa cháy.

Đồng thời, phối hợp với 40 người là lực lượng quân sự xã, công an các xã giáp ranh, nhân viên Vườn Quốc gia Tràm Chim để huy động thêm phương tiện đến chữa cháy.

Ngọn lửa vụ cháy chợ thực phẩm Tam Nông bao trùm vùng lớn, cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét ẢNH: CTV

Mặt khác, Công an xã Tràm Chim báo cáo nhanh cho điện lực cắt điện toàn bộ khu vực cháy và xung quanh. Báo cáo cho Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp huy động thêm 80 cán bộ, chiến sĩ của các đội chữa cháy khu vực Hồng Ngự, Cao Lãnh, Đội CSGT số 3, Phân trại Tạm giam và quản lý kho vật chứng Tam Nông và phương tiện đến tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan các khu vực khác. Sau đó, các lực lượng tiếp tục xử lý ngăn ngừa nguy cơ vụ cháy tái bùng phát.

Theo Công an xã Tràm Chim, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thời điểm nhận được tin báo của người dân thì đã phát hiện cháy lớn và các tài sản bên trong đều là vật liệu dễ cháy nên đã gây thiệt hại tài sản trong 31 ki ốt. Thiệt hại tài sản cụ thể đang được ngành chức năng thống kê.

Cháy 2 căn nhà trong đêm khiến 1 người chết

Vụ cháy 2 căn nhà ở xã An Long, tỉnh Đồng Tháp vào tối 15.8 khiến 1 người tử vong Ảnh: CTV

Tin tin từ xã An Long, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong đêm 15.8, trên địa bàn ấp 3 của xã (trước là ấp 3, xã An Phong, H.Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ cháy nhà dân cặp QL30, thiêu rụi 2 căn nhà dân. Đáng chú ý, vụ cháy khiến cụ bà H.T.L (92 tuổi) tử vong.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân 2 vụ cháy.