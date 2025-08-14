Cháy nhà hàng ẩm thực trên đường Nguyễn Văn Quá ở TP.HCM

Ngày 14.8, Công an phường Đông Hưng Thuận cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy nhà hàng ẩm thực trên đường Nguyễn Văn Quá.

Khói tỏa ra từ đám cháy khiến nhiều người chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Quá phải quay đầu xe ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, gần 10 giờ cùng ngày, người dân thấy cháy bên trong nhà hàng ẩm thực có diện tích hơn 200 m2 trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), TP.HCM.

Lúc này, người bên trong nhà hàng chạy ra ngoài hô hoán cùng người dân xung quanh huy động bình chữa cháy mini dập lửa.

Đám cháy tỏa khói bao trùm cả khu vực, nhiều người di chuyển trên đường Nguyễn Văn Quá đến đây cũng phải quay đầu xe, tìm lối đi khác do sợ ngạt khói.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.

Lực lượng chức năng cho phong tỏa một phần tuyến đường Nguyễn Văn Quá để phục vụ công tác chữa cháy.

Theo người dân chứng kiến, bên trong khuôn viên nhà có lợp mái lá nên khi cháy lửa lan nhanh.

Nhiều xe cứu hỏa được điều đến để chữa cháy ẢNH: CTV

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Đông Hưng Thuận xác nhận có vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Nhờ phát hiện sớm vụ cháy và các lực lượng cùng tham gia hỗ trợ chữa cháy nên không có thiệt hại về người.

Nơi cháy là một phần khu vực bếp nấu. Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà hàng quán ăn trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận đang được công an điều tra, thống kê thiệt hại và làm rõ.