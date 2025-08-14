Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy nhà hàng ẩm thực trên đường Nguyễn Văn Quá ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
14/08/2025 13:25 GMT+7

Một vụ cháy nhà hàng ẩm thực vừa xảy ra trên đường Nguyễn Văn Quá, TP.HCM. Lực lượng chức năng điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.

Ngày 14.8, Công an phường Đông Hưng Thuận cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy nhà hàng ẩm thực trên đường Nguyễn Văn Quá.

Cháy nhà hàng ẩm thực trên đường Nguyễn Văn Quá ở TP.HCM- Ảnh 1.

Khói tỏa ra từ đám cháy khiến nhiều người chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Quá phải quay đầu xe

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, gần 10 giờ cùng ngày, người dân thấy cháy bên trong nhà hàng ẩm thực có diện tích hơn 200 m2 trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), TP.HCM.

Lúc này, người bên trong nhà hàng chạy ra ngoài hô hoán cùng người dân xung quanh huy động bình chữa cháy mini dập lửa.

Đám cháy tỏa khói bao trùm cả khu vực, nhiều người di chuyển trên đường Nguyễn Văn Quá đến đây cũng phải quay đầu xe, tìm lối đi khác do sợ ngạt khói.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.

Lực lượng chức năng cho phong tỏa một phần tuyến đường Nguyễn Văn Quá để phục vụ công tác chữa cháy.

Theo người dân chứng kiến, bên trong khuôn viên nhà có lợp mái lá nên khi cháy lửa lan nhanh.

Cháy nhà hàng ẩm thực trên đường Nguyễn Văn Quá ở TP.HCM- Ảnh 2.

Nhiều xe cứu hỏa được điều đến để chữa cháy

ẢNH: CTV

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Đông Hưng Thuận xác nhận có vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Nhờ phát hiện sớm vụ cháy và các lực lượng cùng tham gia hỗ trợ chữa cháy nên không có thiệt hại về người.

Nơi cháy là một phần khu vực bếp nấu. Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà hàng quán ăn trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận đang được công an điều tra, thống kê thiệt hại và làm rõ.

Tin liên quan

Cháy rừng phòng hộ ở khu vực Đèo Ngang

Cháy rừng phòng hộ ở khu vực Đèo Ngang

Một vụ cháy rừng tại khu vực Đèo Ngang (địa phận xã Phú Trạch, Quảng Trị) thiêu rụi khoảng 2.500 m² rừng phòng hộ, nguyên nhân nghi do người dân đốt ong lấy mật.

Khám phá thêm chủ đề

cháy nhà hàng chữa cháy phong tỏa cứu nạn cứu hộ Đường Nguyễn Văn Quá phường Đông Hưng Thuận Công an phường Đông Hưng Thuận UBND phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận vụ cháy nhà hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận