Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy nhà trọ, chung cư 25 tầng ở phường Phú Thuận

Ngày 11.7, lãnh đạo UBND phường Phú Thuận (quận 7 cũ) TP.HCM chỉ đạo công an phường cùng các lực lượng liên quan như quản lý trật tự đô thị, dân quân tự vệ... đến trực tiếp các dãy trọ, chung cư trên địa bàn kiểm tra, tuyên truyền cho người dân công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trách nhiệm hơn

Tại hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát, lực lượng chức năng đến từng nhà dân phát tờ rơi, tuyên truyền phổ biến kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Người dân hẻm 803 Huỳnh Tuấn Phát được tuyên truyền phổ biến kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy

ẢNH: TRẦN KHA

Tại khu trọ có khoảng chục phòng trong hẻm này, lực lượng chức năng kiểm tra các bình chữa cháy đặt tại khu trọ, nhắc nhở người thuê sắp xếp đồ đạc bên trong phòng gọn gàng, lối đi thông thoáng. Chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC.

Trong đó, công an lưu ý người dân trong quá trình sử dụng điện không được đấu nối các thiết bị điện ngoài thiết kế làm thay đổi công suất mạng điện, gây quá tải đường dây dẫn điện, dẫn đến cháy nổ.

"Bản thân tôi được chủ giao quản lý khu trọ này nên cũng biết được trách nhiệm, những khó khăn. Được công an tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy, tôi cũng an tâm hơn. Người thuê trọ sẽ có trách nhiệm, cũng như chấp hành tốt hơn các quy định về PCCC khi được các anh trực tiếp hướng dẫn", chị Dương Thúy An (42 tuổi) quản lý khu trọ hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát nói.

Tại hẻm này, các hộ gia đình có nhà ở vừa kết hợp kinh doanh cũng được lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở việc bố trí hàng hóa hợp lý, không chắn lối ra vào. Kiểm tra các nguồn điện, thay thế các thiết bị điện khi có dấu hiệu không an toàn, tránh nguy cơ rò rỉ, chập điện.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UNBD phường Phú Thuận cũng có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý chung cư Jamona City (đường Đào Trí, khu phố 9) và yêu cầu vấn đề an toàn phòng chống cháy, nổ tại chung cư phải đặt lên hàng đầu.

Sau buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường đã đi khảo sát các căn hộ chung cư cũng như tuyên truyền đến người dân sống tại đây về công tác phòng chống cháy, nổ.

Tại khu vực bãi để xe chung cư này, lực lượng chức năng kiểm tra cách bố trí khu vực sạc xe điện.

Ông Nguyễn Bá Anh, Trưởng ban Quản lý chung cư Jamona City, cho hay khu vực để xe điện được bố trí riêng biệt, nằm cách xa xe xăng. Khu vực này được trang bị 5 ổ cắm điện đấu nối với một CB tổng. Khi có sự cố về cháy nổ xảy ra, chỉ cần ngắt CB tổng thì nguồn điện của các ổ cắm không còn, xử lý sự cố nhanh chóng hơn. Khu vực sạc xe điện luôn có nhân viên túc trực 24/24, để phản ứng khi có sự cố.

Công an kiểm tra bình chữa cháy đặt tại khu trọ ẢNH: TRẦN KHA

Cũng theo ông Anh, theo nội quy, một lần chỉ được sạc 4 xe điện cùng lúc, không được sạc thêm. Sau khi 4 xe đầy pin sẽ tiếp tục sạc các xe khác. Việc này nhằm giảm tải lượng điện năng khi sạc, nếu sạc cùng lúc quá nhiều xe dẫn đến quá tải nguồn điện, dễ xảy ra sự cố cháy nổ.

Bên cạnh đó, chung cư cũng quy định sau 22 giờ ngắt CB tổng, không để cư dân tự ý sạc xe điện. Đến 7 giờ sáng, chung cư mở lại CB để người dân sạc điện.

Chung cư Jamona City bao gồm hai tháp (mỗi tháp 25 tầng), với 1.250 căn hộ và 201 căn nhà phố, tổng số cư dân là 6.573.

Kiểm tra, tuyên truyền xuyên suốt

Ông Nguyễn Tuấn Khải, Phó chủ tịch UBND phường Phú Thuận, cho biết hiện trên địa bàn phường có hơn 290 tuyến hẻm và công tác kiểm tra an toàn về PCCC cũng như tuyên truyền đến người dân sẽ thực hiện xuyên suốt trong tháng 7 này.

Ông Nguyễn Tuấn Khải (áo trắng giữa), Phó chủ tịch UBND phường Phú Thuận kiểm tra an toàn PCCC tại bãi để xe tại chung cư Jamona City

ẢNH: TRẦN KHA

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường Phú Thuận rất chú trọng công tác tuyên truyền cho các khu dân cư, cơ sở kinh doanh, nhà trọ, nhà cao tầng, kinh doanh nhà trọ có nhiều tầng, chung cư trên địa bàn phường.

Đặc biệt, địa phương chú trọng đến công tác phòng ngừa cháy, nổ để tránh những hậu quả không đáng có.

Cũng theo ông Khải, đối với các chung cư trên địa bàn phường có 20 dự án. Trong đó, có 14 cụm chung cư đi vào hoạt động. Đa phần chung cư trên địa bàn phường là chung cư mới, và hoạt động sau này. Do đó, trường hợp chung cư có "chuồng cọp", bít lối đi, lối thoát hiểm thì không có.

"Tuy nhiên có những nhà dạng nhiều tầng, kinh doanh nhà trọ có tình trạng trên (tức chuồng cọp - PV). Khi phát hiện phường sẽ tuyên truyền, vận động tháo dỡ, không chấp hành thì sẽ có biện pháp xử lý, để đảm bảo lối thoát hiểm cho người dân", ông Khải nói.

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, trên cả nước và tại TP.HCM xảy ra những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ đã tích cực tuyên truyền, kiểm tra, quản lý liên quan đến lĩnh vực PCCC nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa ý thức nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Tủ hiển thị báo cháy tại chung cư ẢNH: TRẦN KHA

Vụ cháy tại căn hộ cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), hậu quả làm 8 người tử vong. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, cư xá này được xây dựng từ năm 2008, không có thiết kế lối thoát hiểm cho các căn hộ ở tầng trệt, trong đó có căn hộ 0.19 và căn hộ 0.20.

Nguyên nhân cháy bước đầu xác định là do đường dây dẫn điện cung cấp cho các thiết bị tiêu thụ điện trong căn hộ 0.20 tại tầng trệt của cư xá (do chủ căn hộ tự đấu nối) bị chạm, chập điện gây cháy ở phía trước căn hộ này và căn hộ liền kề 0.19.

Ngoài ra, tại ban công các căn hộ của chung cư này cũng xảy ra tình trạng cơi nới, lắp đặt các "chuồng cọp" chặn lối thoát hiểm của người dân qua ban công.

Khu vực để xe điện riêng biệt với xe xăng ẢNH: TRẦN KHA

Dù lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt kịp thời để khống chế đám cháy và giải cứu được một số người dân mắc kẹt ở các căn hộ khác, nhưng do 2 căn hộ này chỉ có lối thoát duy nhất ở phía trước đang bị cháy nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài được. Sau vụ cháy tại cư xá Độc Lập, lực lượng chức năng đã yêu cầu cư dân tháo dỡ các công trình lấn chiếm trái phép tại hành lang và "chuồng cọp" trên ban công các tầng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tự ý đấu nối nguồn điện không đảm bảo an toàn. Sử dụng các thiết bị điện, dây dẫn điện rõ nguồn gốc, đảm bảo phù hợp với công suất, tránh trường hợp quá tải gây mất an toàn điện. Thường xuyên kiểm tra các dây dẫn điện cung cấp nguồn điện cho các thiết bị điện đã sử dụng trong thời gian dài có đảm bảo an toàn hay không, để có biện pháp thay thế phù hợp. Đồng thời khi thiết kế, thi công các công trình nhà ở phải đúng quy định về an toàn PCCC đảm bảo có lối thoát hiểm khi sự cố xảy ra.