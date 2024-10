Đà Nẵng: Lập 2 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ

Ngày 31.10, Công an TP.Đà Nẵng ra mắt 2 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và dưới nước thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ.



Trước đó, cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cũng đã thành lập Tổ Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt. 3 tổ công tác này có lực lượng nòng cốt là cán bộ chiến sĩ giỏi nghề, giàu kinh nghiệm, được tuyển chọn kỹ càng từ quá trình rèn luyện, công tác, thực chiến, đảm bảo đủ tiêu chuẩn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tham gia huấn luyện ẢNH: NGUYỄN TÚ

Công an TP.Đà Nẵng là 1 trong 10 công an địa phương được Bộ Công an lựa chọn thí điểm thành lập Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và dưới nước.

Tại TP.Đà Nẵng, Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn có 16 thành viên, thuộc Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ dưới nước có 15 thành viên thuộc Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông.

Đại tá Phan Văn Dũng trao quyết định thành lập Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đại tá Phan Văn Dũng trao quyết định thành lập Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ dưới nước ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo phân công, 2 tổ cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ này là lực lượng chiến đấu chủ công của Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, có chức năng giải quyết các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn có tính chất phức tạp, đặc thù trên địa bàn TP.Đà Nẵng và kể cả các địa phương giáp ranh (Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế), tham gia các nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quốc tế khi có yêu cầu.



Đội ngũ cán bộ chiến sĩ thuộc các tổ đặc biệt tinh nhuệ được tuyển chọn, rèn luyện ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đề nghị các tổ công tác ngay sau khi thành lập cần kiện toàn lực lượng, mỗi thành viên cần nhận thức được vinh dự lớn lao cũng như trọng trách khi được tuyển chọn, đào tạo, đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất, thường xuyên trau dồi kiến thức, tích cực luyện tập, ngày càng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chiến đấu, luôn trong tư thế sẵn sàng được huy động khẩn cấp, đối mặt với tình huống nguy hiểm, hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt, quan trọng, phức tạp được giao.