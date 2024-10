Vụ cháy karaoke An Phú làm chết 32 người: Chủ quan với hệ thống chữa cháy

Chiều 24.10, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ cháy karaoke An Phú làm chết 32 người bước vào phần xét hỏi.

Đối với chủ cơ sở karaoke An Phú, theo cáo trạng, trong thời gian hoạt động từ năm 2017 đến khi xảy ra cháy (6.9.2022), bị cáo Lê Anh Xuân (44 tuổi) không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, không duy trì các điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, để xảy ra vụ cháy làm 32 người chết, 3 người bị thương. Lê Anh Xuân bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về PCCC.

Phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan vụ cháy karaoke An Phú ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Không nghĩ rằng hệ thống PCCC không hoạt động

Tại phiên tòa, trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Xuân cho rằng hệ thống PCCC của quán karaoke được đầu tư đầy đủ theo đúng quy định, nên rất tin tưởng vào hệ thống PCCC này. Khi xảy ra cháy, bị cáo Xuân không nghĩ rằng hệ thống báo cháy không hoạt động vì các thiết bị này được mua khá đắt tiền và là đồ tốt.

Bị cáo Lê Anh Xuân, chủ karaoke An Phú ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

HĐXX hỏi bị cáo Xuân trong quá trình hoạt động có hướng dẫn cho nhân viên về phương án thoát nạn khi xảy ra cháy không? Bị cáo Xuân trả lời: "Mặc dù bị cáo rất sợ xảy ra cháy sẽ mất hết tài sản nhưng do bị cáo không rành, không am hiểu về PCCC và cứu nạn, cứu hộ nên đã nhờ các cán bộ PCCC Công an TP.Thuận An hướng dẫn. Tuy nhiên sau nhiều lần liên hệ vẫn chưa nhận được sự hướng dẫn cho đến khi xảy ra cháy".

Bận nhiều việc nên không hướng dẫn PCCC cho karaoke

Đối với Nguyễn Văn Võ (39 tuổi, cựu cán bộ Công an TP.Thuận An) bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do không phát hiện các vi phạm của bị cáo Xuân trong công tác PCCC để yêu cầu khắc phục, dẫn đến cơ sở karaoke cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Bị cáo Nguyễn Văn Võ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của HĐXX vì sao bị cáo không kiểm tra, hướng dẫn cơ sở karaoke An Phú thực hiện các quy định về PCCC và cứu hộ, cứu nạn? Bị cáo Võ trả lời "do bị cáo quá nhiều việc". Theo cáo trạng, sau khi vụ cháy xảy ra bị cáo Võ còn lập khống biên bản kiểm tra công tác PCCC đối với karaoke An Phú để trốn tránh trách nhiệm.

Đối với bị cáo Phạm Quốc Hùng (44 tuổi, cựu cán bộ Cảnh sát PCCC Bình Dương) đã không thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu PCCC theo đúng quy trình, quy định của pháp luật mà lập khống biên bản nghiệm thu…

Bị cáo Phạm Quốc Hùng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của HĐXX vì sao không đi kiểm tra mà lập khống biên bản nghiệm thu tạo điều kiện cho karaoke An Phú hoàn thành các thủ tục về PCCC, bị cáo có nhận được lợi ích từ việc làm này hay không? Hùng khai không nhận được lợi ích gì mà chỉ làm giúp cho bị cáo Phạm Thị Hồng (41 tuổi, cựu cán bộ PCCC) là đồng đội của bị cáo Hùng.

Đối với bị cáo Phạm Thị Hồng (41 tuổi, cựu cán bộ PCCC), cáo trạng thể hiện vào thời điểm năm 2017, Hồng công tác tại Đội Tổng hợp thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương. Mặc dù không có tư cách pháp nhân trong lĩnh vực thi công hệ thống PCCC nhưng vẫn nhận thi công hệ thống PCCC cho karaoke An Phú. Sau khi nhận thi công, Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với bị cáo Phạm Quốc Hùng nên đã tác động nhờ Hùng kiểm tra, nghiệm thu và hoàn thiện các biên bản về PCCC cho karaoke An Phú.

Bị cáo Phạm Thị Hồng (hiện đang được tại ngoại) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của HĐXX, Phạm Thị Hồng phủ nhận cáo trạng, không nhận tội và cho rằng bị cáo không liên hệ, cũng không nhận thi công hệ thống PCCC cho karaoke An Phú mà chỉ là người kết nối, nhờ bị cáo Hùng "nghiệm thu sớm" cho chủ quán karaoke…

Ngày 25.10, phiên tòa xét xử 6 bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú sẽ được tiếp tục phần xét hỏi...