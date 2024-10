Vụ cháy karaoke An Phú: Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho nhiều người

Ngày 22.10, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng sau khi điều tra bổ sung, truy tố các bị can trong vụ cháy karaoke An Phú (P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) làm 32 người chết.

Hành vi của các bị can trong vụ cháy karaoke An Phú

Theo cáo trạng, quá trình xây dựng và hoạt động, Lê Anh Xuân (44 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ cơ sở) không thực hiện đúng quy định về trách nhiệm PCCC đối với chủ cơ sở; xây dựng tòa nhà sai thiết kế… khi xảy ra cháy nhân viên không được hướng dẫn, thoát nạn đúng cách, không có lối thoát hiểm, dẫn đến tình trạng cháy lan nhanh, nạn nhân không thể thoát được dẫn đến tử vong.

Bị can Vũ Trường Sơn (37 tuổi, cựu cán bộ PCCC) mặc dù phát hiện hồ sơ thiết kế về PCCC có một số nội dung chưa đảm bảo nhưng Sơn nghĩ đó là lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ nên vẫn báo cáo lãnh đạo là đủ điều kiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định.

Bị can Phạm Thị Hồng (41 tuổi, cựu cán bộ PCCC) là người không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ PCCC theo quy định nhưng đã nhận hợp đồng thi công hệ thống PCCC đối với cơ sở An Phú. Sau khi Hồng cung cấp vật tư và thuê anh Nguyễn Nhất Linh lắp đặt thiết bị PCCC đối với cơ sở này, Hồng đã nhờ Nguyễn Hồng Luân ký hợp thức hóa vào biên bản kiểm tra nghiệm thu để đảm bảo thủ tục pháp lý.

Quán karaoke An Phú sau vụ cháy ẢNH: Đ.T

Bị can Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh), mặc dù công ty Thái Bình Anh không phải là đơn vị thi công hệ thống PCCC của karaoke An Phú, nhưng Luân đã đồng ý giúp Phạm Thị Hồng ký xác nhận dưới mục "đơn vị thi công" trong hồ sơ nghiệm thu hệ thống PCCC.

Bị can Phạm Quốc Hùng (44 tuổi, cựu cán bộ PCCC) là người được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC nhưng Hùng không thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu theo đúng quy trình, quy định mà lập khống biên bản nghiệm thu…

Bị can Nguyễn Văn Võ (39 tuổi, cựu cán bộ PCCC) là người được phân công hướng dẫn PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nhưng đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được phân công; không phát hiện các vi phạm của Lê Anh Xuân trong công tác PCCC để yêu cầu Xuân khắc phục, dẫn đến cơ sở karaoke cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi cháy, Võ còn lập khống biên bản kiểm tra công tác PCCC để trốn tránh trách nhiệm.

Theo kết luận của cáo trạng, Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng, Nguyễn Thành Luân, Phạm Quốc Hùng đã bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về PCCC và Nguyễn Văn Võ bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương, quá trình điều tra với hành vi của ông Nguyễn Tr., Bùi Trần Nhật Kh., Trần Văn M. là cán bộ có liên quan trong việc tham mưu cho UBND TX.Thuận An cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cơ sở karaoke An Phú. Tuy nhiên, việc cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cơ sở này là phù hợp với quy định nên Cơ quan điều tra không xử lý là phù hợp.

Quán karaoke An Phú bị bỏ hoang từ sau vụ cháy mới đây đã phát hiện 1 người chết do tai nạn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đối với hành vi của ông Trần Quốc Kh. là người được Lê Anh Xuân thuê quản lý hoạt động kinh doanh của cơ sở karaoke An Phú, ông Kh. không phải là người có trách nhiệm đối với hệ thống PCCC của cơ sở, khi được Cao Khắc K. đưa các biên bản kiểm tra công tác PCCC đối với cơ sở karaoke An Phú do Nguyễn Văn Võ lập khống để Kh. ký tên vào mục "đại diện chủ cơ sở", Kh. và K. không biết những biên bản này là do Võ lập để hợp thức hóa hồ sơ nhằm trốn tránh trách nhiệm không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đối với hành vi của ông Bùi Xuân Ng., Nguyễn Văn Tr., Vũ Thanh T., Lê Anh V., Huỳnh Quang X., Trần Hậu Th. và Nguyễn Thành T. (là những cán bộ công an - PV) được cáo trạng xác định "có vi phạm" nhưng là những vi phạm mang tính chất hành chính, chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị xử lý kỷ luật nên Cơ quan điều tra không xử lý hình sự là phù hợp.