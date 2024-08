Bình Dương: Truy tố 6 bị can trong vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người chết

Ngày 1.8, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ cháy karaoke An Phú (P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) làm 32 người chết.

Cụ thể, có 5 bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, gồm: Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú), Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng (cả 3 cùng là cựu cán bộ PCCC). Riêng bị can Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ PCCC Công an TP.Thuận An) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ cháy karaoke An Phú xảy ra đêm 6.9.2022 làm chết 32 người. Quá trình điều tra cơ quan công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy do chập điện ở khu vực tầng 2 của quán karaoke sau đó cháy lan lên tầng 3.

Vụ cháy xảy ra ở tầng 2 sau đó cháy lan lên tầng 3 quán karaoke An Phú Đ.T

Thời điểm xảy ra cháy trong quán karaoke An Phú có khoảng 60 người, lực lượng cứu hộ đã cứu thoát 28 người, còn lại 32 người tử vong.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương, trong thời gian hoạt động từ năm 2017 đến ngày 6.9.2022, bị can Lê Anh Xuân đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về PCCC và cứu nạn cứu hộ, không duy trì các điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ dẫn đến khi xảy ra cháy đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đối với các bị can là cựu cán bộ PCCC, đã vi phạm trong quá trình thẩm duyệt, ban hành giấy chứng nhận thiết kế thẩm duyệt và hồ sơ PCCC...

Riêng đối với Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ PCCC Công an TP.Thuận An), từ năm 2019 đến khi xảy ra cháy karaoke An Phú, bị can này là cán bộ phụ trách địa bàn P.An Phú, đã không thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra định kỳ nên không phát hiện chủ cơ sở này không thực hiện đầy đủ trách nhiệm PCCC và cứu nạn cứu hộ…

Còn Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) đã ký vào biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu do các bị can là cựu cán bộ PCCC lập khống để hợp thức hóa hồ sơ PCCC cho quán karaoke An Phú.