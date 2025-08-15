Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

'Tôi đã căng thẳng khi bóp cò bình chữa cháy…'

Thái Phúc
Thái Phúc
15/08/2025 13:20 GMT+7

Những bước cúi thấp lần theo lối ra trong mê cung khói, nhịp tim dồn dập khi tụt dây thả chậm và sự hồi hộp lúc bóp cò bình chữa cháy để dập ngọn lửa… tạo nên loạt trải nghiệm thú vị cho nhiều người.

Nhiều người tham gia trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) tổ chức.

Ngoài khu vực trưng bày các công nghệ, phương tiện, thiết bị hiện đại, điểm thu hút đông người trẻ tham gia là chuỗi trải nghiệm thực tế kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhiều bạn trẻ lần đầu được trực tiếp dùng bình chữa cháy xách tay dập đám cháy giả lập.

Căng thẳng khi bóp cò bình chữa cháy để dập ngọn lửa… - Ảnh 1.

ẢNH: THÁI PHÚC

Căng thẳng khi bóp cò bình chữa cháy để dập ngọn lửa… - Ảnh 2.

Các phương tiện chữa cháy hiện đại được giới thiệu cho các bạn trẻ

ẢNH: THÁI PHÚC

Căng thẳng khi bóp cò bình chữa cháy để dập ngọn lửa… - Ảnh 3.

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tận tình hướng dẫn học sinh các kỹ năng thoát hiểm

ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Trương Bảo Anh, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết bình thường chỉ xem cảnh chữa cháy trên tivi, hôm nay mới được tự tay cầm bình dập lửa. "Khi trải nghiệm em rất căng thẳng khi bóp cò bình chữa cháy để dập ngọn lửa. Nhưng được các chiến sĩ cảnh sát hướng dẫn tận tình cách để dập lửa mình cảm thấy rất thú vị, hơn nữa trải nghiệm lần này giúp mình hiểu hơn sự vất vả của các anh".

Khu "mê cung khói" mô phỏng hiện trường hỏa hoạn là trải nghiệm được nhiều người đánh giá kịch tính. Trong không gian tối và nhiều khói, người tham gia phải cúi thấp, lần theo tường và tìm lối thoát an toàn, giống hệt tình huống thực tế. Ở khu thoát nạn trên cao, khách tham quan được thử dây thả chậm, tự điều khiển tốc độ tụt xuống đất an toàn.

Căng thẳng khi bóp cò bình chữa cháy để dập ngọn lửa… - Ảnh 4.

Tận tay sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ gas

ẢNH: THÁI PHÚC

Căng thẳng khi bóp cò bình chữa cháy để dập ngọn lửa… - Ảnh 5.

Bạn trẻ trải nghiệm kỹ năng rải vòi chữa cháy và phun nước vào hộp tiêu điểm

ẢNH: THÁI PHÚC

Căng thẳng khi bóp cò bình chữa cháy để dập ngọn lửa… - Ảnh 6.

Người trẻ chăm chú lắng nghe những chia sẻ về kỹ năng thoát hiểm

ẢNH: THÁI PHÚC

Bên cạnh đó, nhiều kỹ năng sơ cứu khẩn cấp cho học sinh, sinh viên cũng được Hiệp hội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam hướng dẫn như: cố định xương gãy, sơ cứu đuối nước, băng bó vết thương, xử lý bỏng.

Thái Văn Nguyện, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Thuận, cho biết: "Ở trọ cùng bạn để đi học nên những kỹ năng này rất cần thiết. Mình học được cách dùng bình chữa cháy, băng bó và sơ cứu đuối nước có thể cứu người trong thực tế".

Chia sẻ về kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy đối với người dân đang sinh sống tại các khu chung cư cũ và nhà trọ lâu năm ông Bùi Xuân Thái, Phó chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam, khuyến nghị: "Để phòng ngừa, người dân cần bảo đảm các lối thoát nạn thông thoáng, gồm cửa chính, ban công, cửa sổ hoặc lối lên mái, tuyệt đối không để xe cộ, hàng hóa, vật dụng chắn đường thoát hiểm. Nên trang bị thêm thiết bị cảnh báo cháy sớm, dây hạ chậm, mặt nạ phòng khói để kịp thời ứng phó".

Căng thẳng khi bóp cò bình chữa cháy để dập ngọn lửa… - Ảnh 7.

Người trẻ trải nghiệm di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói

ẢNH: THÁI PHÚC

Ông Thái cho biết thêm việc sử dụng điện phải an toàn: thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thay thế dây dẫn, thiết bị kém chất lượng; quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt từ bếp, thắp hương, đốt vàng mã; tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất khi dùng thiết bị chạy pin, không sạc qua đêm.

"Mỗi hộ nên có ít nhất một bình chữa cháy xách tay, các thành viên (kể cả trẻ em) cần được hướng dẫn sử dụng thành thạo. Bên cạnh đó, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phải định kỳ diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phối hợp hỗ trợ các hộ khi sự cố xảy ra", ông Thái nói.



