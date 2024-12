Người trẻ ở trọ cần lưu ý điều gì về phòng cháy chữa cháy?

Với đặc thù nhà trọ tại TP.HCM thường nằm trong hẻm nhỏ, chỗ để xe chật kín và thiếu lối thoát hiểm an toàn, nhiều bạn trẻ không khỏi bất an khi nghĩ đến nguy cơ cháy nổ. Điều này đặt ra câu hỏi lớn: "Người trẻ, đặc biệt là các bạn ở trọ, cần làm gì để tự bảo vệ mình?"

Mối lo chung của người ở trọ

Nguyễn Văn Huy (27 tuổi), cựu sinh viên Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II, hiện ngụ tại P.15, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), chia sẻ: "PCCC khi ở trọ là vấn đề mà hiện nay mình rất quan tâm. Tuy nhiên, chỗ trọ mình ở chưa thật sự đảm bảo, nhưng cũng đành chịu vì đã ký hợp đồng dài hạn. Mình chỉ mong các chủ nhà trọ cân nhắc và tuân thủ quy định PCCC để đảm bảo an toàn cho người thuê trọ và cả tài sản của họ".

Huy cho biết thêm khu trọ của anh khá kín, xe cộ để đông đúc, nhiều người còn chất đồ ra hành lang. Chưa kể, nhiều người dân sử dụng xe điện thường sạc qua đêm để sáng mai có xe đi làm, làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Xe cộ được xếp san sát tại một nhà trọ ẢNH: PHƯƠNG VY

Tương tự, Nguyễn Thắng (29 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế, hiện ngụ ở Q.Gò Vấp (TP.HCM) cũng lo lắng vì ở phòng cuối cùng trong dãy trọ: "Hàng xóm đa số không ai nói chuyện với ai, mà mình lại ở góc trong kẹt. Nếu có hỏa hoạn thì không biết chạy đường nào. Phòng trọ nhỏ mà vẫn cho nấu ăn. Nghe tin cháy nổ mấy hôm nay mà mình sợ lắm, lo đang ngủ không hay biết gì. Lỡ khóa cửa, không kịp thoát thì chắc chỉ có trèo qua nhà chủ thôi".

Nguyễn Thắng càng thêm lo lắng khi biết nguyên nhân vụ cháy gần đây xuất phát từ xe điện. Anh cho rằng nếu xảy ra cháy thì lửa chắc chắn sẽ lan ra nhanh do chỗ để xe ở khu nhà trọ thường chật chội, không có khoảng cách an toàn, lại nằm trong hẻm nhỏ, nơi các lối thoát hiểm đều rất hẹp và khó di chuyển. Điều này khiến Thắng sợ vì nếu không kịp ứng phó, sẽ rất dễ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

TP.HCM có rất nhiều hẻm nhỏ, chằng chịt, thiếu lối thoát hiểm. Điều này càng làm tăng nguy cơ cháy nổ ẢNH: PHƯƠNG VY

Cháy do xe điện, cần xử lý thế nào?

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Công an Q.1 (TP.HCM), cho biết xe điện hiện đã có những quy định cụ thể liên quan đến trạm sạc, thiết bị sạc và phương tiện sử dụng điện. Người dân nên ưu tiên sử dụng các loại xe đã qua kiểm định chất lượng, hạn chế mua xe không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trung tá Lê Tấn Châu - Phó trưởng Công an Q.1 (TP.HCM) ẢNH: PHƯƠNG VY

"Xe điện, đặc biệt là pin, là bộ phận nguy hiểm nhất nếu xảy ra sự cố. Khi pin gặp vấn đề, việc xử lý sẽ rất phức tạp. Tôi kêu gọi những ai đang sử dụng xe máy điện, xe đạp điện cần trang bị kiến thức về cách xử lý sự cố. Hiện nay, trên thị trường có nhiều dụng cụ hỗ trợ như bình chữa cháy mini, dung dịch chữa cháy… Khi sử dụng xe điện, ta cần đặt các thiết bị xử lý này gần những nơi sạc, khi có sự cố có thể lấy ra sạc nhanh", trung tá Lê Tấn Châu nói.

Đối với loại hình nhà trọ, Công an Quận đã triển khai các biện pháp kiểm tra theo chỉ đạo của Công an TP.HCM. Trung tá Lê Tấn Châu cho biết những nhà trọ có vi phạm phải được xử lý ngay, đảm bảo khắc phục kịp thời các vấn đề liên quan đến an toàn PCCC. "Chúng tôi thực hiện 4 giải pháp tạm thời mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, đồng thời tiến tới áp dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn PCCC để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại đây", trung tá Lê Tấn Châu nhấn mạnh.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ làm việc với các chủ cơ sở và yêu cầu sự cam kết từ họ. "Trước khi cho thuê phòng, chủ nhà cần tuyên truyền, hướng dẫn người thuê về các biện pháp PCCC, đảm bảo mọi người đều nắm rõ các kỹ năng cần thiết", trung tá Lê Tấn Châu chia sẻ.

Theo trung tá Lê Tấn Châu, cuộc vận động "Nhà tôi 3 có" cũng được triển khai tại các khu nhà trọ, yêu cầu các chủ cơ sở trang bị đầy đủ các vật dụng như mặt nạ phòng độc, đầu báo cháy và bình chữa cháy. Khi có người đến ở, những thiết bị này phải được cấp phát ngay và chủ nhà cần hướng dẫn cách sử dụng, giúp người thuê trọ biết cách ứng phó kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.

Người dân thuê trọ cần trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy để kịp ứng phó trong tình huống khẩn cấp ẢNH: PHƯƠNG VY

Bên cạnh đó, trung tá Lê Tấn Châu khuyên các bạn trẻ nên tự trang bị cho mình bộ mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy, nếu có điều kiện thì lắp đặt thiết bị báo cháy bên trong phòng trọ. Bạn nên hết sức lưu ý khi sử dụng các thiết bị điện, không thực hiện việc câu mắc, sử dụng nhiều thiết bị trong cùng ổ điện cùng lúc. Bạn cần lựa chọn các thiết bị điện phải có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng, tránh những cái hàng hóa trôi nổi không đạt chất lượng.

"Nhiều bạn sạc pin điện thoại qua đêm, đặt điện thoại ở đầu nằm của mình. Điều này rất nguy hiểm vì chỉ cần một tia lửa điện nhỏ thôi cũng dẫn đến cháy nệm. Nếu có sạc, bạn nên thực hiện trong lúc còn thức. Nên chọn chỗ thoáng khi sạc, tuyệt đối không sạc ở gần những nơi có vật liệu dễ cháy", trung tá Lê Tấn Châu chia sẻ.

Ngoài ra, trung tá Lê Tấn Châu nói rằng bạn trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an TP.HCM và các quận huyện đều có các buổi tập huấn. Trung tâm giáo dục cộng đồng cũng có các buổi trải nghiệm và hướng dẫn tuyên truyền cho người dân. Bạn trẻ nên quan tâm, lưu ý các buổi tuyên truyền của công an địa phương để sắp xếp thời gian tham gia. Khi đó, bạn sẽ được huấn luyện kỹ về PCCC để khi cháy biết phải làm gì.