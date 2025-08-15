Sống bất an trong vùng sạt lở

N HÀ BỊ LỞ XUỐNG SÔNG KHI ĐANG NGỦ

Ông Lưu Quang Anh, Phó chủ tịch UBND P.Giá Rai, Cà Mau (trước đây gồm P.1, P.Hộ Phòng, xã Phong Thạnh A và xã Phong Thạnh, TX.Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũ), cho biết tuyến sông Bạc Liêu - Cà Mau và Gành Hào - Chủ Chí đi qua địa bàn phường có tổng chiều dài gần 32 km. Hai bên bờ sông có hàng trăm hộ dân sinh sống. Gần đây, ở khóm 3 xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi phần sau của 5 căn nhà dân xuống sông Gành Hào. Tại khóm 4 và 5, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, ảnh hưởng đến 143 hộ dân và khu vực chợ Giá Rai; Trường mầm non Sơn Ca 2...

Nhiều căn nhà ở khóm 3, P.Giá Rai bị sạt lở xuống sông Gành Hào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Gỡ những viên gạch còn sót lại sau vụ sạt lở tối 13.7 khiến toàn bộ căn nhà sau bị cuốn trôi xuống sông Gành Hào, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (72 tuổi, ngụ khóm 3, P.Giá Rai) chưa hết bàng hoàng: "Tôi đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ căn nhà sau đổ sụp xuống sông. Tất cả tài sản trong nhà gồm tủ lạnh, giường, tủ, bếp trôi theo dòng nước".

Gần đó, ông Trần Hữu Lợi cũng có nhà bị sạt lở xuống sông Gành Hào. Ông cho biết tình trạng sạt lở ở đây chưa có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục lan sang những khu vực kế cận, khi có thêm nhiều nhà dân sụt lún, tường nhà bị xé nứt. Khó khăn nhất của hầu hết bà con ở đây là không có đất sản xuất, nếu di dời thì không biết đi đâu. Ở không yên, đi cũng không xong, nhiều đêm phải thức trắng, hễ có tiếng động mạnh là mọi người trong nhà bỏ chạy thoát thân. "Bà con chúng tôi rất mong chính quyền địa phương có kế hoạch di dời nhà cửa đến nơi ở mới an toàn hơn. Đồng thời xây dựng bờ kè kiên cố ven sông, nhằm chống sạt lở để bà con an tâm sinh sống", ông Lợi nói.

Người dân sống ven sông Gành Hào hoang mang, lo lắng vì sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Nguyễn Văn Đồng (56 tuổi, ngụ khóm 3, P.Giá Rai) cho biết gia đình ông có căn nhà ven sông Gành Hào, rộng khoảng 80 m2 vừa bị sạt lở phần nhà sau xuống sông, ước thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng. May mắn là mọi người trong nhà kịp thoát thân trước khi xảy ra sạt lở. Người dân ở đây luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng bởi tình trạng sạt lở vẫn thường xuyên xảy ra.

G IẢI PHÁP LÂU DÀI

Ông Lưu Quang Anh cho biết nguyên nhân sạt lở ven sông Gành Hào - Chủ Chí và sông Bạc Liêu - Cà Mau chủ yếu là mưa lớn kéo dài làm đất bão hòa nước, dễ trượt. Thủy triều lên xuống mạnh gây phá vỡ nền địa chất, dòng chảy xiết tạo hàm ếch dưới chân bờ sông. Ngoài ra, còn do người dân xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm lòng sông, thi công nạo vét thiếu kiểm soát gây bất ổn địa tầng dẫn đến sạt lở.

Nhà cửa và tài sản của người dân bị sạt lở xuống sông Gành Hào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Về giải pháp cấp bách, theo ông Lưu Quang Anh, cần di dời khẩn cấp các hộ dân trong bán kính 300 m quanh điểm sạt lở; đồng thời cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, tổ chức lực lượng trực ứng cứu, giám sát địa chất, hỗ trợ tài chính ban đầu cho các hộ dân có nhà cửa, tài sản bị ảnh hưởng do sạt lở.

Ông Lưu Quang Anh, Phó chủ tịch UBND P.Giá Rai (bìa phải), kiểm tra hiện trường vụ sạt lở ven sông Gành Hào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Về giải pháp lâu dài, cần tiếp tục xây dựng kè chống sạt lở tại các đoạn chưa được bảo vệ, nguy cơ sạt lở cao. Địa phương cần quy hoạch dân cư ven sông, kiên quyết xử lý công trình lấn chiếm bờ sông. Đồng thời tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai cho người dân. Riêng tuyến sông Bạc Liêu - Cà Mau, đã triển khai dự án kè với chiều dài 6,67 km, còn lại 10,6 km chưa được xây dựng kè, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là đoạn qua khóm 3 và khóm 4, P.Giá Rai. Địa phương kiến nghị các ngành chức năng tỉnh Cà Mau khảo sát, có kế hoạch, dự án xây dựng 10,6 km bờ kè còn lại, ước kinh phí hơn 557 tỉ đồng.