Hai người tử vong do sạt lở taluy ở phường Xuân Trường - Đà Lạt mới 16 tuổi

Theo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, chiều 12.8, trên địa bàn phường có mưa lớn nên xảy ra vụ sạt lở taluy nghiêm trọng tại quán cà phê Tây Hồ ở hẻm 108 Hùng Vương. Bờ taluy bị sập thuộc gia đình ông N.Đ.A, có từ khoảng năm 2015.

Hiện trường vụ sạt lở làm 2 người tử vong tại quán cà phê Tây Hồ ẢNH: L.V

Vụ sạt lở làm 2 người tử vong là N.T.D.Q và D.T.N, cùng 16 tuổi, ở xã Đơn Dương (Lâm Đồng). Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ sạt lở nghiêm trọng trên xảy ra chiều 12.8 đúng thời điểm trên địa bàn Đà Lạt có mưa lớn, lúc đó Q. và N. đang ngồi uống cà phê ở quán cà phê Tây Hồ. Bất ngờ bờ taluy bị đổ sập đè lấp 2 người, trong đó 1 người tử vong tại chỗ, 1 người được các lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu; di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân.

Phường đang kiểm tra, rà soát, thống kê và theo dõi, giám sát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn phường… Kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất, sạt trượt.

Bên cạnh đó, phường bố trí lực lượng dân quân, lực lượng xung kích trực ban không để người dân tự ý quay về khu vực nguy hiểm khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Sau vụ sạt lở đất làm 2 người tử vong ở phường Xuân Trường - Đà Lạt, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, kiểm tra, xử lý triệt để các công trình có nguy cơ mất an toàn tại khu vực đồi dốc.

Theo đó, khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; kiểm tra, cảnh báo và cấm hoạt động tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết đình chỉ thi công các công trình nằm trên sườn dốc, mái taluy có nguy cơ sạt trượt cao.

Đối với khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, phải kiên quyết di dời dân đến nơi an toàn; trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế. Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động xây dựng, san gạt mặt bằng nhằm hạn chế rủi ro.