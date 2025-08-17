Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Cây phượng bật gốc đè 2 xe máy

Bá Cường
Bá Cường
17/08/2025 19:04 GMT+7

Một cây phượng lớn bất ngờ bị bật gốc ngã xuống đường Hàm Nghi (P.Đông Hà, Quảng Trị) trúng 2 xe máy, may mắn không gây thiệt hại về người.

Chiều 17.8, ông Nguyễn Sỹ Trong, Phó chủ tịch UBND P.Đông Hà (Quảng Trị), xác nhận một cây phượng trên địa bàn bất ngờ bị bật gốc ngã ra đường đè 2 xe máy đang di chuyển, làm giao thông bị ách tắc.

Quảng Trị: Cây phượng bật gốc, va phải 2 xe máy đang di chuyển- Ảnh 1.

Cây phượng bật gốc đè xe máy trên đường Hàm Nghi

ẢNH: B.H

Vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ 30 phút hôm nay 17.8, trên đường Hàm Nghi, khu vực dân cư đông đúc. Lúc này, trên tuyến đường có nhiều phương tiện và người qua lại. 

Quảng Trị: Cây phượng bật gốc, va phải 2 xe máy đang di chuyển- Ảnh 2.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người dân đang di chuyển trên tuyến đường

ẢNH: B.H

Hai xe máy đang di chuyển bị thân và cành cây phượng ngã đè trúng, may mắn những người điều khiển phương tiện đã kịp thời thoát nạn.

"Chúng tôi đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường để nhanh chóng xử lý sớm thông lại tuyến đường. Có thể gốc phượng này quá già. Nguyên nhân cụ thể đang được lực lượng chức năng tìm hiểu", ông Trong nói.

