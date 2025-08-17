Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Quảng Trị: Phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ mang thai 3

Thanh Lộc
Thanh Lộc
17/08/2025 17:32 GMT+7

Một sản phụ 32 tuổi ở Quảng Trị mang thai 3 vừa được các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa phẫu thuật lấy thai thành công.

Ngày 17.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) cho biết vừa phẫu thuật thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ mang 3 thai.

Quảng Trị: Sản phụ 32 tuổi mang thai sinh 3 tự nhiên- Ảnh 1.

3 bé trai được sinh mổ khỏe mạnh

ẢNH: T.L

Sản phụ là chị M.T.T, 32 tuổi, trú xã Tuyên Phú (Quảng Trị), mang thai lần thứ 6, tuổi thai 34 tuần. Chị T. nhập viện trong tình trạng đau chuyển dạ, dịch hồng âm đạo, cổ tử cung mở gần hết. 

Qua thăm khám, siêu âm, bác sĩ phát hiện dây rốn thắt nút có nguy cơ cao đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

Trước tình trạng khẩn cấp, các y bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ, huy động kíp mổ và các khoa liên quan để triển khai ca phẫu thuật.

Sau nhiều giờ tiến hành phẫu thuật, kíp mổ đã lần lượt đưa 3 bé trai chào đời an toàn với cân nặng lần lượt 2,1 kg, 2,1 kg và 2 kg. Sức khỏe của cả 3 bé trai khỏe mạnh, phản xạ tốt.


Xem thêm bình luận