Quảng Trị: Phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ mang thai 3

Ngày 17.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) cho biết vừa phẫu thuật thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ mang 3 thai.

3 bé trai được sinh mổ khỏe mạnh ẢNH: T.L

Sản phụ là chị M.T.T, 32 tuổi, trú xã Tuyên Phú (Quảng Trị), mang thai lần thứ 6, tuổi thai 34 tuần. Chị T. nhập viện trong tình trạng đau chuyển dạ, dịch hồng âm đạo, cổ tử cung mở gần hết.

Qua thăm khám, siêu âm, bác sĩ phát hiện dây rốn thắt nút có nguy cơ cao đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

Trước tình trạng khẩn cấp, các y bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ, huy động kíp mổ và các khoa liên quan để triển khai ca phẫu thuật.

Sau nhiều giờ tiến hành phẫu thuật, kíp mổ đã lần lượt đưa 3 bé trai chào đời an toàn với cân nặng lần lượt 2,1 kg, 2,1 kg và 2 kg. Sức khỏe của cả 3 bé trai khỏe mạnh, phản xạ tốt.



