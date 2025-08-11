Thời điểm nào phù hợp phẫu thuật điều trị tật khúc xạ?

Bệnh viện Mắt T.Ư (Hà Nội) vừa đưa vào sử dụng "Hệ thống máy phẫu thuật khúc xạ và ghép giác mạc VisuMax 800" thế hệ mới, phẫu thuật bằng laser với những ưu điểm về an toàn, hiệu quả trong phẫu thuật điều trị các tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị…).

Hệ thống máy này phẫu thuật điều trị tật khúc xạ những trường hợp phức tạp: điều trị cận thị tới -10.00 diop, loạn thị tới -5.00 diop (tùy thuộc từng trường hợp chỉ định), viễn thị tối đa lên tới +6.00 diop; phù hợp với bệnh nhân có giác mạc mỏng hoặc không đủ điều kiện phẫu thuật ở các phương pháp khác.

Các bác sĩ cần đánh giá toàn diện trước khi chỉ định phẫu thuật khúc xạ ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

So với các thế hệ trước đó, hệ thống phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới điều trị cận, loạn bằng laser mà không cắt vạt giác mạc, mang lại độ chính xác cao, ít xâm lấn; giúp thời gian tạo mảnh mô giác mạc rất ngắn, thời gian laser giảm từ 23 giây ở dòng máy thế hệ cũ xuống còn 8 giây cho mỗi mắt. Đồng thời, hệ thống điều chỉnh năng lượng tự động giúp cắt đồng nhất, mịn, hỗ trợ phục hồi thị lực nhanh.

Phẫu thuật tật khúc xạ phải được chỉ định đúng

PGS-TS - bác sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt T.Ư, cho biết các tật khúc xạ phức tạp hiện đã có thể điều trị với kết quả tối ưu hơn với việc ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật khúc xạ và ghép giác mạc thế hệ mới nhất. Nhưng việc tư vấn, đánh giá toàn diện trước khi chỉ định phẫu thuật khúc xạ vô cùng quan trọng, quyết định mọi thành công của các ca phẫu thuật.

Bác sĩ Đông cũng lưu ý, các trang thiết bị nhãn khoa ngày càng hiện đại, mang lại những dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân, nhưng để có kết quả điều trị đòi hỏi đội ngũ chuyên gia phẫu thuật giỏi, giàu kinh nghiệm, làm chủ công nghệ và kỹ thuật, có năng lực kiểm soát và xử lý tốt trong quá trình phẫu thuật, nhất là những trường hợp có bệnh lý phức tạp trước, trong và sau điều trị.

Người bệnh cần được tư vấn, kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng, từ đó mới có chỉ định cụ thể, sử dụng phương pháp điều trị phẫu thuật khúc xạ đúng. Phẫu thuật khúc xạ (cận, viễn, loạn…) chỉ định cho người từ 18 tuổi trở lên, có thị lực ổn định ít nhất 6 - 12 tháng, không tăng độ trong thời gian gần đây; đồng thời, có độ dày giác mạc thích hợp đảm bảo an toàn sau phẫu thuật; không mắc các bệnh lý về mắt như giác mạc hình chóp, nhiễm trùng, sẹo giác mạc, khô mắt nặng, các bệnh lý võng mạc nặng…

Giám đốc Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết thêm, từ tháng 9 tới, tại Bệnh viện Mắt T.Ư và Bệnh viện Mắt TP.HCM sẽ có triển khai các khóa đào tạo, hội thảo cung cấp các kiến thức, kỹ năng mới nhất, công nghệ hiện đại nhất, các phương pháp điều trị tối ưu trong điều trị các tật khúc xạ từ các chuyên gia nhãn khoa chuyên sâu hàng đầu thế giới tới các bác sĩ nhãn khoa trên cả nước, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc mắt toàn diện cho người dân.

Trước đó, 2 bệnh viện đã ký kết hợp tác nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của các thầy thuốc nhãn khoa về khám, chẩn đoán, điều trị tật khúc xạ, đặc biệt về phẫu thuật khúc xạ, giúp nâng cao hơn nữa chất lượng thị giác cho người bị tật khúc xạ.

Theo Bộ Y tế, khảo sát về tình trạng mắc tật khúc xạ ở trẻ em tại một số trường tiểu học và THCS tại Hà Nội (năm 2000) và tại TP.HCM (năm 2023) cho thấy, ở Hà Nội, có 51% trẻ mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm 37,5%, viễn thị chiếm khoảng 8% và loạn thị là 5%.

Tại TP.HCM, tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ lên tới hơn 75%, trong đó, số trẻ bị cận thị chiếm gần 53%.