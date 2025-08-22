Toàn cảnh 17h: Băng rừng vây bắt sới bạc giữa rừng keo | Bắt giám đốc ngân hàng liên quan 'má Hạnh'

Toàn cảnh 17h ngày 22.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 22.8: Băng rừng vây bắt sới bạc giữa rừng keo | Bắt giám đốc ngân hàng liên quan “má Hạnh”

Cháy lớn trong chợ ở Cà Mau: Nghi án do mâu thuẫn gia đình, chồng phóng hỏa

Một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ trung tâm xã Thanh Tùng (Cà Mau) khiến hàng chục căn nhà và ki ốt của tiểu thương bị thiêu rụi.

Biển Đông sắp đón bão số 5 mạnh cấp 11, miền Trung mưa lớn 600 mm

Theo những thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một cơn bão mới đang hình thành, mang theo những diễn biến khó lường và tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nặng nề đến khu vực miền Trung của nước ta. Đây được dự báo sẽ là cơn bão số 5, với cường độ rất mạnh và di chuyển nhanh. Dự báo sẽ gây ra mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, với lượng mưa có thể lên tới hơn 600mm.

Phiên chợ xưa ‘bán’ tháng năm, ‘mua’ ký ức

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, chúng ta luôn tìm kiếm những món đồ mới mẻ để phục vụ nhu cầu. Nhưng đâu đó, vẫn có những không gian đặc biệt, nơi thời gian dường như ngưng đọng, để những ký ức xưa cũ được sống lại. Đó là nơi người ta không chỉ mua bán một món đồ, mà còn "mua" cả ký ức tuổi thơ và "bán" đi những tháng năm đã qua. Nghe có vẻ lạ, nhưng đó là câu chuyện tại một con hẻm nhỏ ở TP.HCM, nơi có một phiên chợ đặc biệt.

Phiên chợ xưa ‘bán’ tháng năm, ‘mua’ ký ức

