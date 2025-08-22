Ăn trong nến, nghe truyện cổ tích Việt: Trải nghiệm ẩm thực độc đáo ở TP.HCM

Ngọn nến lập loè trên bàn ăn, không gian tối mờ khiến tôi thoáng ngỡ như đang trở về tuổi thơ, những buổi tối mất điện cả nhà quây quần bên nhau. Giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp, tại một góc nhỏ ở nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, TP.HCM), tôi bất ngờ được sống lại ký ức ấy trong một bữa tối rất khác: Thưởng thức ẩm thực gắn với những câu chuyện cổ tích Việt Nam.

Ánh nến lập loè thổi bừng ký ức tuổi thơ, thực khách vừa thích thú, vừa nhớ lại những ngày xưa yêu dấu quây quần bên gia đình ẢNH: LÊ NAM

Ngay từ khoảnh khắc ngồi xuống, tôi đã cảm nhận rõ dụng ý của bếp trưởng. Không gian chỉ còn ánh sáng nến lập loè, gợi nhớ bữa cơm gia đình những ngày cúp điện. Sau món khai vị, ánh sáng trên bàn từ từ mở, vừa đủ để tạo sự ấm áp, không quá gắt.

Bữa ăn ngập tràn truyện cổ tích Việt

Từ đây, hành trình các món ăn gắn với các truyện cổ tích Việt, kéo dài trọn vẹn 2 tiếng đồng hồ như một chuyến du ngoạn trở về tuổi thơ, nơi vị giác và ký ức cùng đồng hành. Điều đặc biệt là sau phần kể chuyện, đầu bếp giải thích vì sao món ăn lại mang dáng dấp của câu chuyện cổ tích đó.

'Ăn khế trả vàng': khi gan ngỗng biến thành chú chim thần; Wagyu Nhật và trâu Việt cùng "chung mâm"... tác giả đã có một trải nghiệm ẩm thực Việt vô cùng sống động suốt 2 tiếng đồng hồ ẢNH: LÊ NAM

Ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi chính là món Ăn khế trả vàng. Khi nhân viên vừa kể xong tích người em hiền lành được chim thần trả ơn, trước mắt tôi là đĩa ăn bày miếng gan ngỗng tạo hình như cánh chim. Ngay tại bàn, đầu bếp khò lửa trên gan ngỗng, khiến lớp ngoài giòn rụm, bên trong vẫn mềm béo. Điểm nhấn là phần sốt dẻo cô đặc từ nước mắm chua ngọt, ánh vàng lấp lánh, gợi hình ảnh những thỏi vàng chim thần mang về. Hương vị mặn ngọt đậm đà hòa quyện chất béo tan chảy nơi đầu lưỡi, vừa lạ lẫm, vừa bùng nổ. Tôi thấy mình như đang 'ăn' chính câu chuyện vừa nghe kể.

Nếu như trong truyện dân gian, trâu đen - bò vàng là cuộc tranh chấp để phân xử, thì trong ẩm thực của nhà hàng này, đó là sự giao thoa. Món ăn kết hợp giữa bò Wagyu thượng hạng Nhật Bản và trâu gác bếp Việt Nam. Bò Wagyu mềm, ngọt, sang trọng đối lập với thịt trâu gác bếp xé sợi giòn dai, thơm mùi khói. Hai nền văn hóa tưởng như xa cách lại hội tụ trong một chiếc dĩa, tạo trải nghiệm độc đáo. Tôi vừa ăn vừa nghĩ, đầu bếp hẳn muốn gửi gắm thông điệp: ẩm thực có thể trở thành cầu nối, dung hòa những khác biệt.

Thạch Sanh và niêu cơm không vơi ẢNH: LÊ NAM

Đến món Thạch Sanh, tôi lại được bất ngờ thêm lần nữa khi nhân viên dí dỏm giới thiệu: "Bạn thân của Thạch Sanh đã mang niêu cơm thần kỳ đến nhà hàng". Quả thật, cơm được phục vụ trong nồi đất nung, khách ăn hết sẽ lập tức được tiếp thêm. Cái cảm giác "cơm hết lại đầy" không chỉ gợi nhớ niêu cơm thần mà còn mang đến sự ấm áp như mâm cơm gia đình.

Cơm dẻo thơm, ăn cùng thịt vịt chế biến với lá dổi đất và ngũ cốc. Hương vị vừa quen vừa lạ: Quen ở sự mộc mạc của cơm, lạ ở vị lá dổi thoảng hương núi rừng. Với tôi, đây không chỉ là một món ăn mà còn là một màn "diễn giải" thông minh về tinh thần của câu chuyện cổ tích.

Hai tiếng dùng bữa tối vô cùng sống động

Các món ăn khác cũng để lại nhiều dư âm. Cây tre trăm đốt - với măng, ghẹ, chorizo - gợi hình ảnh chàng trai nghèo dùng tre thần vượt qua thử thách. Mai An Tiêm mang hương vị tươi mát từ dưa hấu, dưa leo, phô mai feta, nhắc về chặng đường lưu lạc nơi đảo hoang. Sơn Tinh - Thủy Tinh kết hợp cá tuyết, chuối xanh, mỡ muối - tượng trưng cho sự tranh tài giữa núi và nước. Cuối cùng, Mã Lương khép lại hành trình bằng vị ngọt ngào của kẹo bơ, socola và trà, như nét vẽ cuối cùng từ cây bút thần kỳ.

Trên bàn không chỉ có món ăn. Mỗi lần kể chuyện, nhân viên lại đặt thêm một tấm postcard minh hoạ cảnh trong truyện. Những bức tranh hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần dân gian khiến tôi vừa ăn, vừa ngắm, vừa nhớ lại ký ức tuổi thơ.

7 món ăn là 7 câu chuyện cổ tích được kể khéo léo, nâng tầm trải nghiệm bữa tối đậm chất Việt ẢNH: LÊ NAM

Khi thực đơn chính khép lại, nhà hàng này còn mang đến cho khách những "món ăn vặt tuổi thơ": ô mai, kẹo Big Babol, kẹo C… cùng vài trò chơi tuổi thơ nhỏ xinh. Tôi bất giác thấy mình trở về ngày xưa, vừa nhai kẹo vừa cười với bạn bè.

Một buổi tối ở đây, trong nhà hàng ấm cúng trên đường Nguyễn Văn Hưởng đã cho tôi trải nghiệm đủ đầy: Ký ức tuổi thơ, nghệ thuật kể chuyện, ẩm thực sáng tạo và niềm tự hào về bản sắc Việt. Giữa một thành phố năng động như TP.HCM, có lẽ chính những trải nghiệm đậm chất văn hoá như thế này mới khiến người ta thật sự dừng lại và lắng nghe câu chuyện từ những điều xưa cũ.