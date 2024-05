Giới trẻ thích thú ăn bánh mì kẹp kem, chấm sữa ở lễ hội bánh mì

Chiều 17.5, trong ngày đầu tiên lễ hội diễn ra, đông đảo bạn trẻ và du khách hào hứng xếp hàng để thưởng thức các loại bánh mì miễn phí. Lễ hội bánh mì năm nay hấp dẫn ngay trước khi khai mạc đã có hàng loạt thương hiệu nổi tiếng, lâu đời đều góp mặt.



Nhiều nhà sáng tạo nội dung "triệu view" xuất hiện trước giờ khai mạc để quảng bá cho lễ hội bánh mì lần thứ 2 Lê Nam

Đúng tinh thần "Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới" của lễ hội năm nay, không chỉ có bánh mì pate, kẹp thịt, mà hàng loạt món ăn liên quan cũng xuất hiện. Các món bánh mì "quốc dân" như: bánh mì chấm sữa, kẹp kem… gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt Nam cũng góp mặt tại lễ hội năm nay.

Một nhân viên ở gian hàng nói "Bánh mì kẹp kem rưới sữa, socola hay dâu được mọi người rất yêu thích, cứ ra đợt nào là hết đợt đó rất nhanh".

Trần Huy Vũ (29 tuổi) rất bất ngờ vì sau nhiều năm lại được ăn món bánh mì chấm sữa. Vũ cùng nhóm bạn thân thích thú xếp hàng để thưởng thức món ăn đầy ký ức tuổi thơ này. "Năm ngoái, tụi mình có đến lễ hội một lần ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM rồi. Năm nay, tổ chức ở Công viên Lê Văn Tám (Q.1) thấy quy mô hơn hẳn. Không ngờ năm nay các món bánh mì Việt Nam lại phong phú như vậy". Vũ chia sẻ.

Ăn thỏa thích bánh mì miễn phí tại các gian hàng trong lễ hội bánh mì năm nay Lê Nam

Không chỉ các bạn trẻ, những thế hệ lớn tuổi cũng rất bồi hồi khi đến với lễ hội bánh mì ở Công viên Lê Văn Tám. Cầm trên tay phần bánh mì chấm sữa, bà Nguyễn Thị Cốm (ngụ tại Q.3), vui mừng kể: "Từ 60 năm trước, tôi đã ăn bánh mì kẹp kem. Hôm nay, thấy lại món này bồi hồi quá".

Ngoài món ăn "huyền thoại", gian hàng này còn mang đến lễ hội nhiều bất ngờ khi chế biến những món ăn khác như: bánh mì cà ri vịt nấu sữa đặc và bánh mì kẹp thịt nướng ướp sữa. Những món ăn đặc biệt này cũng đã "góp mặt" trong kỷ lục chung của lễ hội về bộ sưu tập 150 món ăn kèm với bánh mì.

Bạn trẻ thích thú ăn bánh mì kẹp kem miễn phí tại Công viên Lê Văn Tám Lê Nam

Chị Phương Thanh (ngụ tại Q.1) tỏ ra bất ngờ khi thấy món bánh mì kẹp kem. "Ủa sao nhiều bạn nói ăn món này hoài mà mình không biết nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình thưởng thức vì thấy khá lạ. Mình đã từng tham gia lễ hội bánh mì ở Úc nhưng các loại không phong phú như lễ hội bánh mì của Việt Nam".

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, khu vực "góc phố ẩm thực tuổi thơ" dự kiến đón tiếp hàng ngàn khách hàng đến trải nghiệm, với các hoạt động trình diễn khác như chế biến món ăn làm từ sữa đặc; nhảy "Vũ điệu chấm sữa" và lớp học sáng tạo nghệ thuật "trang trí lon sữa" đặc sắc giúp cho thực khách có nhiều cảm xúc thú vị.

Yến Nhi (24 tuổi) say mê trang trí lon sữa bò tuổi thơ Lê Nam

Yến Nhi (24 tuổi) dành cả buổi chiều say sưa trang trí lon sữa bò. "Mình tình cờ đi ngang đây thì thấy gian hàng trang trí đồ tái chế. Bản thân rất thích vẽ và thường xuyên tham gia các hoạt động môi trường nên ghé vào luôn". Nhi kể ngày còn bé mình thường xuyên chơi tạt lon hay dùng lon sữa để đựng bi nên khi thấy gian hàng này thì ký ức đã ùa về.

Đại diện ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch của Hiệp hội du lịch TP.HCM, khẳng định, rút kinh nghiệm từ lễ hội bánh mì lần 1, năm nay quy mô được nhân rộng ra rất nhiều. Đặc biệt, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho lễ hội bánh mì được siết chặt.

Người dân xếp hàng ăn bánh mì miễn phí tại lễ hội năm nay Lê Nam

"Lượng khách trong ngày đầu tiên rất đông, ban tổ chức dự kiến lượng khách sẽ tăng gấp nhiều lần so với lần 1, vì gian hàng đã thêm 30% và những thương hiệu bánh mì nổi tiếng đều có mặt tại lễ hội năm nay", bà Khánh nói.

Nói về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, lễ hội bánh mì đặc biệt siết chặt công tác quản lý, giám sát. "Tất cả đơn vị tham gia đều phải có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi cũng mời đại diện của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tham gia vào thành viên ban tổ chức và liên tục đi kiểm, nhắc nhở vệ sinh trong các ngày lễ hội", bà Khánh thông tin.

Xếp hàng ăn bánh mì pate, bánh mì kẹp kem miễn phí ở công viên

Ngay trong buổi chiều đầu tiên lễ hội, hàng trăm người đã hào hứng xếp hàng trải nghiệm miễn phí hương vị bánh của thương hiệu nổi tiếng.

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2, diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám, Q.1, TP.HCM, kéo dài từ ngày 17.5 đến 19.5. Đây là là sự kiện ẩm thực, văn hóa du lịch độc đáo, đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.