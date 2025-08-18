Báo Thái Lan xếp món này của Việt Nam bổ dưỡng và ngon nhất khu vực

Đông Nam Á mang đến những món ăn lành mạnh và đậm đà hương vị nhất thế giới, từ những món nước nóng hổi cho đến những món salad cay nồng, được du khách khắp thế giới yêu thích.

Du khách đang tìm kiếm những món ăn lành mạnh trên khắp Đông Nam Á? Bạn sẽ nhanh chóng có câu trả lời. Khu vực ASEAN là quê hương của những món ăn không chỉ thỏa mãn cơn thèm mà còn bổ dưỡng cho cơ thể. Dưới đây là bốn món ăn nổi bật chứng minh rằng du khách không cần phải hy sinh hương vị để đổi lấy sức khỏe.

1.Phở

Phở là món ăn chủ đạo trong ẩm thực Việt Nam - và có lý do chính đáng. Được chế biến từ các loại thảo mộc thơm, gia vị, bánh phở, và thịt hoặc rau tùy chọn, phở vừa thanh đạm vừa đủ no bởi chứa đầy đủ protein và các chất dinh dưỡng thiết yếu, hoàn hảo cho một bữa ăn cân bằng bất cứ lúc nào trong ngày ẢNH: TN

2.Tom Yum Kung

Tom Yum Kung, hay súp tôm cay, không chỉ là một món ăn khoái khẩu ở Thái Lan. Được chế biến từ sả, riềng, lá chanh Thái và ớt, món ăn này rất giàu chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy các loại thảo mộc trong món ăn này có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Thêm vào đó, nước dùng cay nồng còn giúp tăng cường trao đổi chất và làm sạch xoang

3.Gado-Gado

Món salad Gado-Gado của Indonesia tươi ngon gồm rau luộc, đậu phụ, tempeh và trứng, tất cả đều được rưới nước sốt đậu phộng béo ngậy, thơm ngon. Món ăn này giàu chất xơ, protein thực vật và chất béo lành mạnh, tạo nên một món ăn bổ dưỡng và no bụng

4.Tam Mak Hoong

Món gỏi đu đủ xanh cay nồng này là câu trả lời cho chế độ ăn uống lành mạnh của Lào. Giòn tan, cay và lên men, Tam Mak Hoong chứa đầy lợi khuẩn từ nước mắm lên men, hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột. Đây là một món ăn đậm đà, vừa bổ dưỡng vừa thơm ngon.

Dù bạn yêu thích hương vị, lợi ích sức khỏe hay cả hai, ẩm thực Đông Nam Á đều đáp ứng được.