10 món ăn có mùi hôi nhất thế giới nhưng lại là đặc sản khó cưỡng

Thuật ngữ "mùi hôi" có vẻ không đồng nghĩa với ẩm thực cao cấp, nhưng một số món ăn gây kích ứng mũi ở nhiều nền ẩm thực lại được ưa chuộng.

Chuyên gia lên men người Nhật Takeo Koizumi đo cường độ mùi hôi của thực phẩm bằng một thiết bị gọi là alabaster, và giới thiệu khái niệm đơn vị alabaster, hay AU, trong cuốn sách "Fementation is Power" (Lên men là sức mạnh).

AU không phải là đơn vị đo mùi quốc tế, vì vậy nó chỉ được sử dụng để tham khảo.

Bài viết dưới đây khám phá 10 loại thực phẩm có mùi hôi nhất thế giới được đo bằng AU, theo báo Hồng Kông SCMP.

1.Surströmming - 8.070 AU

Là loại cá trích, ướp muối và lên men có nguồn gốc từ Thụy Điển. Vị cay nồng của nó bắt nguồn từ protein cá trích được lên men trong môi trường ít muối, tạo ra các hợp chất có mùi nồng nặc. Mặc dù có mùi hôi, nhưng những người sành ăn vẫn bị thu hút bởi hương vị đậm đà của nó

2.Hongeo-hoe - 6.230 AU

Món cá đuối lên men của Hàn Quốc, có mùi giống amoniac. Mùi hôi thối này phát sinh từ urê trong cơ thể cá đuối, được mô tả là gợi nhớ đến nhà vệ sinh ngoài trời

3.Phô mai Epicure - 1.870 AU

Loại phô mai cứng của New Zealand này thường trải qua quá trình ủ ba năm trong thùng gỗ. Trong thời gian đó, vi khuẩn lactobacilli được kích hoạt và lên men, khiến phô mai hóa lỏng và giải phóng carbon dioxide và hydro sunfua, tạo ra mùi hôi nồng

4.Kiviak - 1.370 AU

Đây là món ăn truyền thống của người Inuit vào mùa đông ở Greenland, được làm từ những chú chim auk nhỏ, một loài chim biển, lên men trong da hải cẩu. Quá trình này bao gồm việc đóng gói tới 500 con chim auk nguyên con vào một tấm da hải cẩu, loại bỏ không khí, niêm phong bằng mỡ và lên men trong ba tháng. Những chú chim lên men đó được tiêu thụ trong mùa đông Bắc Cực, thường là trong các dịp lễ hội như sinh nhật và đám cưới

5.Kusaya (sau khi nướng) - 1.267 AU

Một loại cá ướp muối, sấy khô và lên men, được sản xuất tại Nhật Bản. Món được chế biến bằng cách ngâm một loại cá gọi là cá nục (scad), tương tự như cá thu, cá chuồn trong nước muối, sau đó phơi khô dưới nắng. Mùi hôi thối đặc trưng của nó nằm ở nước muối, được làm từ nội tạng cá lên men và máu cá trộn với nước biển Ảnh: Haccola

6.Funazushi - 486 AU

Món ăn cũng của Nhật Bản, hay sushi thối, bao gồm cá và cơm ướp muối, lên men bằng axit lactic và loại bỏ cơm lên men, chỉ giữ lại cá. Món ăn này giàu lợi khuẩn, khoáng chất và vitamin B1, vốn được sử dụng để bổ sung năng lượng. Được cắt lát mỏng, Funazushi thường ăn kèm rượu sake

7.Natto - 452 AU

Một món ăn lên men truyền thống phổ biến khác của Nhật Bản, món ăn giàu dinh dưỡng này được làm từ đậu nành lên men với vi khuẩn natto. Món ăn có mùi hôi nồng và kết cấu dính, thường được ăn lạnh với cơm, trộn với nước tương hoặc mù tạt karashi. Lịch sử natto của người Nhật được cho là đã kéo dài hơn một nghìn năm

8.Kusaya (trước khi nướng) - 447 AU

Kusaya ít mùi hôi hơn nhiều so với trước khi nướng. Loại cá ướp muối, sấy khô và lên men này được dùng kèm với rượu sake hoặc shochu sau khi nướng

9.Củ cải khô ngâm - 430 AU

Món ăn Nhật Bản giòn tan này thường được cắt lát và có màu vàng do thêm nghệ. Củ cải trắng dùng để ngâm chua chứa nhiều sulfit hơn, tạo ra mùi hôi nồng trong quá trình lên men

10.Đậu hủ thối - 420 AU