'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam

Sáng nay 7.8, Vietfood & Beverage (Propack Vietnam 2025), triển lãm quốc tế chuyên ngành ẩm thực với quy mô lớn nhất tại Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm SECC (TP.HCM).
Triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 có quy mô 1.400 gian hàng với sự tham gia của 1.000 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại bền vững. Đây được xem là triển lãm có quy mô lớn nhất trong năm của ngành ẩm thực (F&B). Ngoài các thương hiệu F&B nội địa đang dẫn dắt thị trường, các doanh nghiệp nước ngoài cũng rộng đường phát triển tại nước ta, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của nhiều hiệp định thương mại lớn, giúp giảm thuế nhập khẩu thực phẩm và nguyên liệu F&B. Đây là yếu tố quan trọng để người tiêu dùng trong nước có cơ hội tiếp cận các sản phẩm nhập khẩu chất lượng, giá thành hợp lý, như đồ uống có nguồn gốc từ Nhật, Hàn, châu Âu, thực phẩm organic, bánh kẹo, sữa, thịt chế biến..
PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh ấn tượng tại ngày đầu tiên diễn ra triển lãm đặc biệt này.
