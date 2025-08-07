Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam

Quang Thuần
Quang Thuần
07/08/2025 14:22 GMT+7

Sáng nay 7.8, Vietfood & Beverage (Propack Vietnam 2025), triển lãm quốc tế chuyên ngành ẩm thực với quy mô lớn nhất tại Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm SECC (TP.HCM).

Triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 có quy mô 1.400 gian hàng với sự tham gia của 1.000 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại bền vững. Đây được xem là triển lãm có quy mô lớn nhất trong năm của ngành ẩm thực (F&B). Ngoài các thương hiệu F&B nội địa đang dẫn dắt thị trường, các doanh nghiệp nước ngoài cũng rộng đường phát triển tại nước ta, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của nhiều hiệp định thương mại lớn, giúp giảm thuế nhập khẩu thực phẩm và nguyên liệu F&B. Đây là yếu tố quan trọng để người tiêu dùng trong nước có cơ hội tiếp cận các sản phẩm nhập khẩu chất lượng, giá thành hợp lý, như đồ uống có nguồn gốc từ Nhật, Hàn, châu Âu, thực phẩm organic, bánh kẹo, sữa, thịt chế biến..

PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh ấn tượng tại ngày đầu tiên diễn ra triển lãm đặc biệt này. 

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam- Ảnh 1.

Thương hiệu Masan là một trong những thương hiệu Việt có quy mô gian hàng lớn nhất trong Triển lãm Vietfood 2025

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam- Ảnh 2.

Với hơn 1.400 gian hàng đến từ 1.000 doanh nghiệp thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 - diễn ra tại SECC, (TP.HCM) từ ngày 7 - 9.8 là cầu nối giao thương, giúp các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật xu hướng, giới thiệu công nghệ, tăng sức bật trong thời gian tới

ẢNH: QUANG THUẦN

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam- Ảnh 3.

Rất nhiều sản phẩm bánh kẹo mới lạ được các doanh nghiệp quốc tế trình làng tại thị trường Việt Nam. Theo một số nghiên cứu, Việt Nam là thị trường có mật độ F&B dày đặc nhất Đông Nam Á với trên 300.000 cửa hàng và không ngừng gia tăng, mật độ 1 cửa hàng/300 dân

ẢNH: QUANG THUẦN

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam- Ảnh 4.

Doanh nghiệp Trung Quốc chiếm số lượng gian hàng áp đảo tại Triển lãm và trưng bày nhiều sản phẩm ẩm thực mới lạ

ẢNH: QUANG THUẦN

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam- Ảnh 5.

Thương hiệu Haidilao, chuỗi nhà hàng thuộc Công ty Yihai (Trung Quốc) đang được giới trẻ ưa chuộng tham gia triển lãm Vietfood với các loại nước xốt, nước chấm đặc trưng

ẢNH: QUANG THUẦN

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam- Ảnh 6.

Nhiều loại bánh ngọt được trưng bày tại Triển lãm Vietfood với mục tiêu hướng đến thị trường Gen Z. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm chỉ được triển lãm chứ chưa bán nhiều vì số lượng có hạn

ẢNH: QUANG THUẦN

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam- Ảnh 7.

Năm nay, lượng gian hàng trưng bày sản phẩm ẩm thực của nước Nga khá hoành tráng và ấn tượng. Một số doanh nghiệp Nga cho biết, mục đích tham gia triển lãm Vietfood là nhằm tìm kiếm nhà phân phối tại thị trường Việt Nam

ẢNH: QUANG THUẦN

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam- Ảnh 8.

Phân khúc đồ uống quy tụ các sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu hữu cơ, gắn với yếu tố địa phương, bản sắc ẩm thực vùng miền, tiêu biểu như các thương hiệu: Lương Gia, A & B Việt Nam, Basilur, Bartex, Eastroc Việt Nam, Lạc Quan Việt Nam, Lương Quới, Rita, Risen Food Việt Nam, Wonderful, Kingmao...

ẢNH: QUANG THUẦN

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam- Ảnh 9.

Phân khúc thực phẩm chế biến tại Vietfood Propack Vietnam 2025 chứng kiến sự lên ngôi của thực phẩm tiện lợi sạch và an toàn, sản phẩm ứng dụng AI và tự động hóa trong chế biến, sản phẩm đóng gói thông minh, kéo dài hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản. Phân khúc này có các thương hiệu: Masan, Tân Nhất Hương, Cánh Đồng Vàng, Bột mì Hương xưa, TH true food, Fine FT, Siam Organic Food, Dân Ôn, Global Food, Want Want Việt Nam...

ẢNH: QUANG THUẦN


Tin liên quan

Đặt nhầm giá bán trên Shopee, một shop có nguy cơ mất gần 2 tỉ đồng

Đặt nhầm giá bán trên Shopee, một shop có nguy cơ mất gần 2 tỉ đồng

Đặt nhầm giá khuyến mãi dưới giá vốn, 6.000 đơn hàng đã được đặt trong vòng vài phút, một cửa hàng online có nguy cơ lỗ đến 1,9 tỉ đồng.

Đông nghẹt người dự triển lãm về logistics ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

triển lãm quốc tế vietfood 2025 triển lãm ẩm thực thị trường ăn uống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận