'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam

Triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 có quy mô 1.400 gian hàng với sự tham gia của 1.000 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại bền vững. Đây được xem là triển lãm có quy mô lớn nhất trong năm của ngành ẩm thực (F&B). Ngoài các thương hiệu F&B nội địa đang dẫn dắt thị trường, các doanh nghiệp nước ngoài cũng rộng đường phát triển tại nước ta, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của nhiều hiệp định thương mại lớn, giúp giảm thuế nhập khẩu thực phẩm và nguyên liệu F&B. Đây là yếu tố quan trọng để người tiêu dùng trong nước có cơ hội tiếp cận các sản phẩm nhập khẩu chất lượng, giá thành hợp lý, như đồ uống có nguồn gốc từ Nhật, Hàn, châu Âu, thực phẩm organic, bánh kẹo, sữa, thịt chế biến..

PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh ấn tượng tại ngày đầu tiên diễn ra triển lãm đặc biệt này.

Thương hiệu Masan là một trong những thương hiệu Việt có quy mô gian hàng lớn nhất trong Triển lãm Vietfood 2025

Với hơn 1.400 gian hàng đến từ 1.000 doanh nghiệp thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 - diễn ra tại SECC, (TP.HCM) từ ngày 7 - 9.8 là cầu nối giao thương, giúp các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật xu hướng, giới thiệu công nghệ, tăng sức bật trong thời gian tới ẢNH: QUANG THUẦN

Rất nhiều sản phẩm bánh kẹo mới lạ được các doanh nghiệp quốc tế trình làng tại thị trường Việt Nam. Theo một số nghiên cứu, Việt Nam là thị trường có mật độ F&B dày đặc nhất Đông Nam Á với trên 300.000 cửa hàng và không ngừng gia tăng, mật độ 1 cửa hàng/300 dân

ẢNH: QUANG THUẦN

Doanh nghiệp Trung Quốc chiếm số lượng gian hàng áp đảo tại Triển lãm và trưng bày nhiều sản phẩm ẩm thực mới lạ ẢNH: QUANG THUẦN

Thương hiệu Haidilao, chuỗi nhà hàng thuộc Công ty Yihai (Trung Quốc) đang được giới trẻ ưa chuộng tham gia triển lãm Vietfood với các loại nước xốt, nước chấm đặc trưng ẢNH: QUANG THUẦN

Nhiều loại bánh ngọt được trưng bày tại Triển lãm Vietfood với mục tiêu hướng đến thị trường Gen Z. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm chỉ được triển lãm chứ chưa bán nhiều vì số lượng có hạn ẢNH: QUANG THUẦN

Năm nay, lượng gian hàng trưng bày sản phẩm ẩm thực của nước Nga khá hoành tráng và ấn tượng. Một số doanh nghiệp Nga cho biết, mục đích tham gia triển lãm Vietfood là nhằm tìm kiếm nhà phân phối tại thị trường Việt Nam ẢNH: QUANG THUẦN

Phân khúc đồ uống quy tụ các sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu hữu cơ, gắn với yếu tố địa phương, bản sắc ẩm thực vùng miền, tiêu biểu như các thương hiệu: Lương Gia, A & B Việt Nam, Basilur, Bartex, Eastroc Việt Nam, Lạc Quan Việt Nam, Lương Quới, Rita, Risen Food Việt Nam, Wonderful, Kingmao... ẢNH: QUANG THUẦN

Phân khúc thực phẩm chế biến tại Vietfood Propack Vietnam 2025 chứng kiến sự lên ngôi của thực phẩm tiện lợi sạch và an toàn, sản phẩm ứng dụng AI và tự động hóa trong chế biến, sản phẩm đóng gói thông minh, kéo dài hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản. Phân khúc này có các thương hiệu: Masan, Tân Nhất Hương, Cánh Đồng Vàng, Bột mì Hương xưa, TH true food, Fine FT, Siam Organic Food, Dân Ôn, Global Food, Want Want Việt Nam... ẢNH: QUANG THUẦN



