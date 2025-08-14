Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Du khách nước ngoài đến Mỹ liên tiếp giảm mạnh

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
14/08/2025 08:48 GMT+7

Lượng khách nước ngoài đến Mỹ lại một lần nữa giảm mạnh với hàng loạt đợt giảm hàng tháng do các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với du lịch và thuế quan.

Theo Văn phòng Du lịch và lữ hành quốc gia (NTTO), cơ quan chính phủ hợp tác với Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, mức giảm 3,1% trong tháng 7 được thúc đẩy bởi sự sụt giảm mạnh từ Đức, Trung Quốc và Thụy Sĩ, với mức giảm lần lượt 14,7%, 13,8% và 12,7%. Trong 20 thị trường khách lớn nhất của Mỹ, có đến 14 thị trường giảm. Trong 7 tháng qua, chỉ mỗi tháng 4 khách tăng (rơi vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh), còn lại đều giảm.

Dữ liệu mới nhất không bao gồm du lịch từ Canada và Mexico, hai thị trường trung chuyển lớn nhất đến Mỹ, nhưng gần đây cả hai đều chứng kiến sự sụt giảm mạnh, theo New York Post.

Đặc biệt, người Canada đã hủy các chuyến đi đến Mỹ do bất bình trước đề xuất sáp nhập Canada vào Mỹ với tư cách là tiểu bang thứ 51 của Tổng thống Trump.

Du khách nước ngoài đến Mỹ liên tiếp giảm - Ảnh 1.

Du khách quốc tế đến Mỹ giảm liên tiếp trong nhiều tháng

ẢNH: NEWS.COM.AU

Dữ liệu sơ bộ từ chính phủ Canada cho thấy, số lượng người Canada đến Mỹ bằng ô tô đã giảm so với cùng kỳ năm trước trong tháng thứ bảy liên tiếp vào tháng 7.

Cụ thể, số lượng người dân Canada trở về nước từ Mỹ bằng ô tô đã giảm gần 37% so với tháng 7 năm 2024. Các chuyến đi đường bộ thường chiếm phần lớn lượng người Canada đến Mỹ. Số lượng chuyến khứ hồi bằng đường hàng không cũng giảm gần 26% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượng người dân Canada trở về từ các nước khác lại tăng.

Các công ty du lịch cho biết, người Canada đang lựa chọn châu Âu, Mexico và vùng Caribe thay vì du lịch đến Mỹ, theo Business Insider.

Một cuộc khảo sát gần đây của Longwoods International, công ty tư vấn nghiên cứu thị trường tập trung vào ngành du lịch lữ hành, cho thấy thái độ của người Canada đối với Mỹ vẫn còn lạnh nhạt. Cuộc khảo sát, được thực hiện trên 1.000 người Canada trưởng thành vào tháng 7 với 63% cho hay các chính sách của chính phủ Mỹ khiến họ ít có khả năng đến thăm đất nước này.

Trong khi đó, chi tiêu cho việc quảng bá Mỹ như một điểm đến đã giảm mạnh sau khi "Dự luật To đẹp" được thông qua vào tháng 4. Cụ thể, ngân sách liên bang bị cắt giảm 80% trong năm nay.

Giống như nhiều quốc gia khác, du khách quốc tế đặc biệt được du lịch Mỹ săn đón vì họ chi tiêu nhiều hơn và lưu trú lâu hơn. Theo NTTO, cứ 40 lượt khách quốc tế sẽ tạo ra một việc làm tại Mỹ.

Tuần trước, tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, Marriott International, đã cắt giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm do nhu cầu du lịch đến các cơ sở lưu trú của tập đoàn tại Mỹ đang chậm lại.


Hộ chiếu Mỹ từ số 1 quyền lực nhất thế giới rơi khỏi nhóm dẫn đầu

Hộ chiếu Mỹ từ số 1 quyền lực nhất thế giới rơi khỏi nhóm dẫn đầu

Từ vị trí số 1, sau 10 năm, hộ chiếu Mỹ đang rơi khỏi nhóm quyền lực nhất thế giới.

