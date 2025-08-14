Chủ động ứng phó chính sách thuế đối ứng

Doanh nghiệp gia tăng hợp tác, mở rộng thị trường

Vừa mới từ Mỹ về đến TP.HCM cách đây 2 ngày, ông Trần Thế Linh, Giám đốc Công ty TNHH giày Viễn Thịnh tại Tây Ninh (Long An cũ), chia sẻ các đơn hàng xuất khẩu (XK) sang Mỹ của công ty vẫn bình thường. Trước mắt chưa có tác động nào đáng kể sau khi ông trao đổi với đối tác lẫn quan sát thị trường tiêu dùng. Hiện nay kim ngạch XK vào Mỹ chiếm tỷ trọng thấp hơn thị trường EU trong tổng kim ngạch XK hằng năm của công ty. Dù vậy, ông Linh cho rằng vẫn không thể chủ quan nên cần tiếp tục theo dõi sát thị trường và tìm cách giữ chân khách hàng. Mức thuế đối ứng mà Mỹ công bố áp dụng với hàng hóa VN ở mức chung 20%, thấp hơn mức thuế áp dụng với hàng hóa Trung Quốc bán vào thị trường này là 30%.

Tuy nhiên, theo ông Linh, xét trên tổng thể thì VN cũng không có nhiều lợi thế. Bởi thuế đối ứng của VN thấp hơn Trung Quốc nhưng từ trước đến nay sản phẩm giày dép của Trung Quốc luôn có giá thấp hơn VN. Như vậy, nhìn chung khi áp dụng thuế đối ứng thì phía VN có thể tương đương về giá sản phẩm của Trung Quốc. Dù vậy, bất chấp những khó khăn thách thức, kim ngạch XK của Công ty giày Viễn Thịnh trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay số đơn đặt hàng đủ đến hết năm. Dự kiến, cả năm mức tăng trưởng về XK của công ty cũng duy trì ở mức 20%.

"Tình hình đơn hàng của công ty trong năm nay đã đầy đủ và ổn định vì có may mắn là thị trường EU vẫn lớn nhất. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi biến động thị trường Mỹ nói riêng hay các thị trường khác. Mức tăng trưởng của công ty năm nay sẽ đạt 20% như kế hoạch đưa ra đầu năm và tôi tin rằng cả ngành da giày cũng duy trì được mức tăng trưởng tốt", ông Trần Thế Linh chia sẻ.

Xuất khẩu của Công ty giày Viễn Thịnh vẫn tăng trưởng 20% trong năm nay Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Vina T&T Group, chia sẻ kế hoạch bay sang Mỹ để làm việc chi tiết với các đối tác và trực tiếp khảo sát tình hình thị trường. Doanh nghiệp đang có lô hàng xuất bằng máy bay rời khỏi VN vào ngày 11.8 và đến Mỹ ngày 12.8 (giờ địa phương). Về nguyên tắc thì có thể lô hàng này khi nhập vào Mỹ sẽ bị áp thuế đối ứng 20%. Khi đó sẽ có nhiều giải pháp như chia sẻ lợi nhuận với phía đối tác và quan trọng nhất là xem phản ứng từ người tiêu dùng sở tại vì giá bán sẽ bị điều chỉnh tăng. Mỹ hiện là thị trường đầu ra chủ lực, chiếm khoảng 46% tổng kim ngạch XK của Vina T&T, tương đương gần 50 triệu USD trong nửa đầu năm nay. Để giảm phụ thuộc vào thị trường này, thời gian qua, công ty đã chủ động mở rộng XK sang nhiều thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Điều này giúp tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ của doanh nghiệp giảm từ 65% năm ngoái xuống 46%. Ngoài trái cây, Vina T&T đang đa dạng hóa sản phẩm bằng cách đẩy mạnh xuất các mặt hàng chế biến như nước mắm, bánh tráng, ô mai...

Theo ông Tô Ngọc Ngời, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn, công ty đang trong quá trình đàm phán với các đối tác từ thị trường EU để gia tăng số lượng đơn hàng và sản phẩm trong thời gian tới. Đây là giải pháp nhằm mở rộng thị trường mới trong bối cảnh thuế quan của Mỹ chính thức có hiệu lực. Đặc biệt, thị phần đồ gỗ và sản phẩm gỗ của VN tại EU mới khoảng 10% nên còn dư địa để doanh nghiệp gia tăng mở rộng thị phần. Kết quả 6 tháng đầu năm nay cho thấy kim ngạch XK của công ty tăng trưởng nhẹ khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước và theo ông Ngời, có thể đơn hàng quý 3/2025 sẽ chậm hơn. Lý do là nhiều đối tác đã tăng cường mua hàng trước khi mức thuế mới được áp dụng. Từ đó dự báo cả năm nay có thể không tăng trưởng về kim ngạch XK mà chỉ tương đương năm 2024. Ông nhấn mạnh tỷ trọng bán hàng vào Mỹ chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch XK của công ty nên sẽ có những khó khăn trong thời gian tới khi bắt đầu bị áp thuế đối ứng 20%.

Tiếp tục đàm phán, kiểm soát gian lận thương mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp tổng thể để ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ, hoàn thành trước ngày 13.8. Bên cạnh đó, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan liên quan triển khai các phương án đàm phán thương mại với Mỹ, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 17.8 để xem xét, ban hành Nghị định về kiểm soát thương mại chiến lược. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ: Tài chính, Y tế, Công an, Quốc phòng, các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là đối với các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm…

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu Ảnh: Quốc Tuấn

Ông Tô Ngọc Ngời cho hay các doanh nghiệp đều kỳ vọng việc đàm phán cấp cao sẽ diễn ra và có kết quả tốt, giúp thuế đối ứng của VN giảm so với mức 20%. Nếu xét tương quan với các nước khác thì một số nước có chi phí tương đương VN như Indonesia, Campuchia, Malaysia bị áp thuế 19%, thấp hơn VN. Dù chỉ thấp hơn 1% thì cũng là một sự bất lợi cho doanh nghiệp trong nước. Bởi trong XK, các doanh nghiệp phải tiết kiệm rất nhiều chi phí trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt về giá. Ngoài việc tiếp tục đàm phán, ông mong Chính phủ có thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh. Cụ thể, đó là chính sách giảm thuế thuê đất cho doanh nghiệp và một số chi phí như giá điện… Bởi việc áp dụng bảng giá đất mới tại TP.HCM đã khiến chi phí thuê đất của công ty ông ước tính tăng đến 30%, không thể cạnh tranh được.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đình Tùng cũng kỳ vọng đàm phán tiếp theo giữa VN với Mỹ sẽ mang lại kết quả tích cực. Trước đây, công ty ông đã chuẩn bị tâm thế ứng phó với kịch bản xấu, thuế lên đến 30 - 46%. Vì vậy, con số chính thức 20% là một tín hiệu tích cực, thấp hơn nhiều so với lo ngại ban đầu. Hơn nữa, đối với sản phẩm rau quả thì VN đang nhập siêu từ Mỹ nên có thể việc đàm phán đối với từng ngành hàng cũng sẽ cho kết quả tích cực. Bản thân các hiệp hội và doanh nghiệp cũng đang hợp tác tích cực với đối tác từ Mỹ để góp phần cùng Chính phủ có các thỏa thuận thương mại khả quan hơn.