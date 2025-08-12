Vàng thỏi thoát nguy cơ bị thuế đối ứng của ông Trump

Vàng nhập khẩu vào Mỹ thoát cảnh bị đánh chồng thuế ảnh: afp

Lời xác nhận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi giới chức hải quan Mỹ ra văn bản thông báo vàng thỏi theo hai tiêu chuẩn trọng lượng là 1 kg và 100 ounce (2,8 kg) có thể bị đưa vào danh sách bị áp thuế đối ứng.

"Vàng sẽ không bị đánh thuế (đối ứng)", ông Trump viết trên tài khoản Truth Social, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Thông báo từ phía hải quan Mỹ đã được công bố vào tuần trước và đề ngày 31.7. Tờ Financial Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc, đẩy giá vàng giao tương lai ở Mỹ lên mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, AFP hôm 8.8 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch "ban hành sắc lệnh hành pháp trong tương lai gần nhằm làm rõ thông tin sai lệch liên quan đến việc vàng thỏi và những mặt hàng đặc biệt khác bị đánh thuế".

Cùng ngày, giá vàng giao tương lai vào tháng 12 tăng lên mức kỷ lục trên sàn Comex, thị trường chuyên giao dịch tương lai lớn nhất thế giới.

Giá vàng tăng vọt phản ánh sự quan ngại của giới đầu tư khi chưa rõ các sản phẩm vàng có được miễn trừ thuế đối ứng của Tổng thống Trump hay không. Thụy Sĩ, nước xuất khẩu vàng của thế giới, đang bị Mỹ áp thuế lên đến 39%.

Financial Times đưa tin vàng thỏi 1 kg là mặt hàng giao dịch nhiều nhất trên sàn Comex và chiếm phần đáng kể trong kim ngạch xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Mỹ.

Vì thế, văn bản từ phía hải quan Mỹ, vốn được dùng để giải thích các chính sách thương mại của Mỹ, đã gây bất ngờ cho giới đầu tư, trong bối cảnh nhiều người kỳ vọng vàng thỏi sẽ được xếp vào một mã hải quan khác và không bị đánh thuế theo diện rộng của Tổng thống Trump.

Vàng lâu nay vốn được xem là kênh đầu tư an toàn trong những thời điểm bất ổn, đã lập kỷ lục mới về giá trong năm nay vì quan ngại đến từ thuế quan và căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu.