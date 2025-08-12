Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Vàng thỏi thoát nguy cơ bị thuế đối ứng của ông Trump

Thụy Miên
Thụy Miên
12/08/2025 10:17 GMT+7

Hôm 11.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận vàng nhập khẩu sẽ không bị đánh thuế đối ứng, từ đó xoa dịu tâm lý quan ngại về khả năng một số dạng vàng thỏi có thể bị đánh thêm thuế khi vào Mỹ.

Vàng thỏi thoát thuế đối ứng ở Mỹ và tác động đến giá vàng Mỹ - Ảnh 1.

Vàng nhập khẩu vào Mỹ thoát cảnh bị đánh chồng thuế

ảnh: afp

Lời xác nhận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi giới chức hải quan Mỹ ra văn bản thông báo vàng thỏi theo hai tiêu chuẩn trọng lượng là 1 kg và 100 ounce (2,8 kg) có thể bị đưa vào danh sách bị áp thuế đối ứng.

"Vàng sẽ không bị đánh thuế (đối ứng)", ông Trump viết trên tài khoản Truth Social, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Thông báo từ phía hải quan Mỹ đã được công bố vào tuần trước và đề ngày 31.7. Tờ Financial Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc, đẩy giá vàng giao tương lai ở Mỹ lên mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, AFP hôm 8.8 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch "ban hành sắc lệnh hành pháp trong tương lai gần nhằm làm rõ thông tin sai lệch liên quan đến việc vàng thỏi và những mặt hàng đặc biệt khác bị đánh thuế".

Cùng ngày, giá vàng giao tương lai vào tháng 12 tăng lên mức kỷ lục trên sàn Comex, thị trường chuyên giao dịch tương lai lớn nhất thế giới.

Giá vàng tăng vọt phản ánh sự quan ngại của giới đầu tư khi chưa rõ các sản phẩm vàng có được miễn trừ thuế đối ứng của Tổng thống Trump hay không. Thụy Sĩ, nước xuất khẩu vàng của thế giới, đang bị Mỹ áp thuế lên đến 39%.

Financial Times đưa tin vàng thỏi 1 kg là mặt hàng giao dịch nhiều nhất trên sàn Comex và chiếm phần đáng kể trong kim ngạch xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Mỹ.

Vì thế, văn bản từ phía hải quan Mỹ, vốn được dùng để giải thích các chính sách thương mại của Mỹ, đã gây bất ngờ cho giới đầu tư, trong bối cảnh nhiều người kỳ vọng vàng thỏi sẽ được xếp vào một mã hải quan khác và không bị đánh thuế theo diện rộng của Tổng thống Trump.

Vàng lâu nay vốn được xem là kênh đầu tư an toàn trong những thời điểm bất ổn, đã lập kỷ lục mới về giá trong năm nay vì quan ngại đến từ thuế quan và căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu.

Tin liên quan

Giá vàng phập phồng theo nền kinh tế Mỹ

Giá vàng phập phồng theo nền kinh tế Mỹ

Các biện pháp thuế quan của Mỹ đang gây lo ngại lạm phát tăng cao tổn hại nền kinh tế nước này, được cho là nguyên nhân có thể khiến giá vàng tăng.

Giá vàng thế giới lần đầu vượt mốc 3.000 USD

Giá vàng thế giới thêm khó lường

Khám phá thêm chủ đề

Vàng thỏi thuế đối ứng hải quan Mỹ Tổng thống Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận