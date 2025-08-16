Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Món ăn Soumaki ‘giá cao’ hay ‘đáng tiền’? Định vị giá trị của ẩm thực lành mạnh

16/08/2025 08:00 GMT+7

Tại sao một phần ăn ‘healthy’ lại có mức giá cao hơn các lựa chọn thông thường? Không đi theo cuộc đua giảm giá để thu hút khách hàng, Soumaki - chuỗi nhà hàng chuyên về đồ ăn ‘lành mạnh’ tại Sài Gòn hơn 5 năm đồng hành cùng hàng trăm nghìn khách hàng, đã kiên định với một định vị riêng: giá trị thực.

Bài viết này sẽ đi sâu giải mã vì sao Soumaki, có thể không phải là lựa chọn rẻ nhất, nhưng lại đang dần trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho những người tiêu dùng thông thái.

Món ăn Soumaki ‘giá cao’ hay ‘đáng tiền’? Định vị giá trị của ẩm thực lành mạnh - Ảnh 1.

Món ăn chuẩn healthy của Soumaki vừa ngon mắt, ngon miệng và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng riêng biệt của mỗi người

Nguồn: Soumaki Vietnam

Cuộc đua món healthy giá rẻ không dành cho Soumaki

Trên thực tế, nỗi băn khoăn về giá của đồ ăn healthy là có cơ sở. Đối với Soumaki, sức khỏe của khách hàng và uy tín của thương hiệu là điều rất quan trọng và không thể đánh đổi. Vậy nên thương hiệu được xây dựng vững chắc trên ba trụ cột cốt lõi: Chất lượng, Chuyên nghiệp và Linh hoạt.

Món ăn Soumaki ‘giá cao’ hay ‘đáng tiền’? Định vị giá trị của ẩm thực lành mạnh - Ảnh 2.

Soumaki hiện có 3 cửa hàng tại Lý Tự Trọng, Quận 1, cửa hàng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ở hình trên và tại Thảo Điền, Quận 2 (cũ)

Nguồn: Soumaki Vietnam

Chất lượng với phương pháp chế biến chuẩn quốc tế đến nguồn nguyên liệu tinh chọn

Giá trị của một món ăn healthy tại Soumaki bắt đầu từ sự đầu tư vào chất lượng. Thương hiệu không chỉ tuyển chọn khắt khe nguồn nguyên liệu tươi sạch từ các nhà cung cấp uy tín, mà còn sẵn sàng nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài để đảm bảo hương vị và dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, Soumaki còn sử dụng phương pháp nấu chậm chân không Sous-vide chuẩn quốc tế, một kỹ thuật thường chỉ được ứng dụng ở các nhà hàng cao cấp. Phương pháp này giúp nấu chín thực phẩm ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài, giữ trọn vẹn hương vị, độ ẩm và tới 90% dưỡng chất. Chính sự kết hợp giữa nguyên liệu tinh chọn và phương pháp chế biến khoa học này đã tạo nên sự khác biệt về chất lượng, mà người tiêu dùng có thể cảm nhận bằng vị giác, biến mỗi phần ăn trở nên đáng tiền.

Món ăn Soumaki ‘giá cao’ hay ‘đáng tiền’? Định vị giá trị của ẩm thực lành mạnh - Ảnh 3.

Phương pháp nấu chậm chân không giúp món ăn luôn mềm ẩm và trọn dưỡng chất có trong món đạm

Nguồn: Soumaki Vietnam


Dịch vụ cá nhân hóa và trình bày chuẩn chỉnh chuyên nghiệp

Sự chuyên nghiệp được thể hiện qua hai yếu tố nổi bật ở Soumaki, đầu tiên là trải nghiệm cá nhân hóa, thể hiện từ khâu tư vấn dinh dưỡng. Họ gợi ý món ăn phù hợp khẩu vị và lối sống của từng khách hàng, dù là người bản địa hay quốc tế. Cách trình bày tinh tế và ngon mắt cho mỗi phần ăn, mỗi chi tiết đều nhằm mang lại hương vị trọn vẹn cả về vị giác lẫn thị giác.

Bên cạnh đó, các điểm chạm phục vụ tại cửa hàng hoặc khi mua online đều được chuẩn hóa và chăm chút kỹ lưỡng. Từ khâu đóng gói, vận chuyển đến chăm sóc khách hàng, mọi quy trình đều được thực hiện cẩn trọng để tối ưu trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn cho từng thực khách.

Món ăn Soumaki ‘giá cao’ hay ‘đáng tiền’? Định vị giá trị của ẩm thực lành mạnh - Ảnh 4.

Đội ngũ Soumaki nhiệt tình, chuyên nghiệp hỗ trợ khách hàng

Nguồn: Soumaki Vietnam

Thực đơn đa dạng linh hoạt, vận hành nhanh nhạy

Thương hiệu có rất nhiều món đa dạng, không giới hạn bởi một khuôn mẫu cố định. Với mô hình "tự sáng tạo tô" từ 60 nguyên liệu hoặc khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn món có sẵn theo 4 thực đơn theo nhu cầu dinh dưỡng: Ít calo, Giàu đạm, Cân bằng hoặc Thuần chay. Sự linh hoạt này giúp việc ăn lành trở nên phong phú và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Dù mang chất lượng của nhà hàng cao cấp, thương hiệu vẫn đảm bảo tốc độ phục vụ nhanh chóng của mô hình fast-casual - hoàn thành món chỉ trong 10 phút. Các đơn hàng luôn được chuẩn bị chuẩn chỉnh, và đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng, giải quyết hoàn toàn nỗi lo về việc chờ đợi.

Món ăn Soumaki ‘giá cao’ hay ‘đáng tiền’? Định vị giá trị của ẩm thực lành mạnh - Ảnh 5.

Khách hàng vui vẻ, thoải mái thưởng thức món lành mạnh cùng bạn bè tại Soumaki chi nhánh Lý Tự Trọng

Nguồn: Soumaki Vietnam

Món ăn lành mạnh của Soumaki có thể không phải là lựa chọn rẻ nhất, nhưng là sự đầu tư xứng đáng cho sức khỏe lâu dài. Với những giá trị cốt lõi đã tạo nên uy tín, Soumaki trở thành điểm đến đáng tin cậy để bạn và gia đình an tâm tận hưởng từng bữa ăn.

Để khám phá và trải nghiệm trọn vẹn giá trị ẩm thực của Soumaki, bạn có thể truy cập tại Facebook Soumaki Vietnam: facebook.com/Soumakivietnam

