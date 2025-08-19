An Giang: Tuyên án tử hình nữ bị cáo giết người bán thịt heo

Sáng 19.8, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, ngụ xã Long Kiến, tỉnh An Giang) về các tội giết người và cướp tài sản.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kiều Phương án tử hình về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt đối với Phương là tử hình. Đồng thời, buộc Phương có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền hơn 160 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương nghe TAND tỉnh An Giang tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2023, Nguyễn Thị Kiều Phương vay tiền với lãi suất cao của những người không rõ địa chỉ, lai lịch, dẫn đến không có khả năng chi trả.

Ngày 17.2, Phương hỏi mượn tiền và vàng của ông B.V.T (74 tuổi, cùng địa phương) để trả nợ, nhưng ông B.V.T không đồng ý. Do biết ông B.T.V đeo trang sức trên người và hàng ngày cứ khoảng 2 giờ sáng thường đi xe đạp từ nhà đến chợ Mương Tịnh, xã Long Kiến, tỉnh An Giang lấy thịt heo và chả cá đem giao cho khách hàng. Từ đó, Phương nảy sinh ý định giết ông B.V.T để cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phương chuẩn bị 1 cây dao và 1 cây búa đập thịt bằng kim loại để vào cốp xe máy đi tìm ông B.V.T.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 18.2, Phương chạy xe máy đến khu vực tổ 2, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến thì gặp ông B.V.T chạy xe đạp đến.

Lúc này, Phương kêu ông B.V.T dừng xe lại, đi đến cặp mé sông nói chuyện. Tại đây, Phương dọa ông B.V.T nếu không cho mượn vàng thì Phương sẽ giết chết ông, nhưng ông B.V.T không đồng ý. Phương liền cầm cây búa tấn công ông T. khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó Phương dùng dao sát hại nạn nhân.

Hiện trường nơi bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương gây ra vụ án giết người ẢNH: CACC

Đến sáng cùng ngày (18.2), Phương đem bán 3 nhẫn vàng cướp của nạn nhân được hơn 33 triệu đồng. Phương đem số tiền trên về nhà cất giấu 18,8 triệu đồng, còn lại Phương đem trả nợ của những người vay trước đó và tiêu xài. Biết sự việc đã bị bại lộ, ngày 20.2, Phương đến công an đầu thú.