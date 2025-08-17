Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt 2 nghi phạm dùng xe trộm cắp đi cướp giật tài sản

Hữu Tú
Hữu Tú
17/08/2025 18:11 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 2 nghi phạm dùng xe máy trộm cắp đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 17.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp 2 nghi phạm có hành vi cướp giật tài sản là Y.Y.N.B (16 tuổi) và Y.K.Ê (15 tuổi, cùng ở xã Dur Kmăl, Đắk Lắk - thuộc H.Krông Ana, Đắk Lắk cũ).

Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng dùng xe trộm cắp đi cướp giật tài sản - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 2 nghi phạm cướp giật tài sản của người đi đường

ẢNH: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, 2 nghi phạm trên nhắm vào phụ nữ đi đường mang theo tài sản có giá trị, để cướp giật

Khoảng 16 giờ ngày 14.8, khi đang di chuyển trên tỉnh lộ 10A (đoạn qua xã Dur Kmăl), phát hiện một phụ nữ đi xe máy có bọc điện thoại ở túi quần phía sau, cả 2 chạy xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Đến 16 giờ ngày 15.8, đã bắt giữ cả hai khi đang lẩn trốn ở xã Ea Na (thuộc H.K.rông Ana cũ) và truy thu được chiếc điện thoại đã bán.

Sau đó, cơ quan chức năng làm rõ 2 nghi phạm này đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk rồi dùng xe máy trộm cắp để đi cướp giật tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp giật tài sản bắt giữ trộm cắp Đắk Lắk
