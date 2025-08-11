TP.HCM: Bắt nhanh nghi phạm cướp giật trang sức của tiệm vàng ở phường Đông Hòa

Theo đó, trưa 11.8, một nam thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đông Hòa, TP.HCM) giả vờ hỏi mua vàng, rồi yêu cầu chủ tiệm đưa ra một số trang sức bằng vàng để lựa chọn.

Trong lúc chủ tiệm không để ý và lợi dụng buổi trưa vắng người qua lại khu vực tiệm vàng, nam thanh niên đã cướp giật lấy trang sức bằng vàng, bỏ chạy ra ngoài lên xe máy phóng đi.

Người dân hỗ trợ khống chế nghi phạm giao cho công an ẢNH: Đ.X

Ngay sau đó, chủ tiệm vàng tri hô và lấy xe máy đuổi theo nghi phạm được một đoạn khá xa, cùng với sự hỗ trợ của người đi đường đã bắt giữ được nghi phạm giao cho công an xử lý.

Lãnh đạo Công an phường Đông Hòa cho biết đơn vị này đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.