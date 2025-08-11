Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Bắt nhanh nghi phạm cướp giật trang sức của tiệm vàng ở phường Đông Hòa

Đỗ Trường
Đỗ Trường
11/08/2025 16:35 GMT+7

Chiều 11.8, Công an phường Đông Hòa (TP.HCM) đã tạm giữ 1 nghi phạm để điều tra làm rõ về việc cướp trang sức của 1 tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo ở phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ) xảy ra trưa cùng ngày.

Theo đó, trưa 11.8, một nam thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đông Hòa, TP.HCM) giả vờ hỏi mua vàng, rồi yêu cầu chủ tiệm đưa ra một số trang sức bằng vàng để lựa chọn.

Trong lúc chủ tiệm không để ý và lợi dụng buổi trưa vắng người qua lại khu vực tiệm vàng, nam thanh niên đã cướp giật lấy trang sức bằng vàng, bỏ chạy ra ngoài lên xe máy phóng đi.

TP.HCM: Bắt nhanh nghi phạm cướp giật tại tiệm vàng ở phường Đông Hòa - Ảnh 1.

Người dân hỗ trợ khống chế nghi phạm giao cho công an

ẢNH: Đ.X

Ngay sau đó, chủ tiệm vàng tri hô và lấy xe máy đuổi theo nghi phạm được một đoạn khá xa, cùng với sự hỗ trợ của người đi đường đã bắt giữ được nghi phạm giao cho công an xử lý.

Lãnh đạo Công an phường Đông Hòa cho biết đơn vị này đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

