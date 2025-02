Bình Dương: Công an kêu gọi nhiều bị can bị truy nã ra đầu thú

Ngày 12.2, Công an TP.Tân Uyên (Bình Dương) phát đi thông báo kêu gọi những bị can bị truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện người bị truy nã thông tin chính xác, kịp thời cho lực lượng công an để phối hợp vận động, bắt giữ.

Theo đó, bị can Nguyễn Tấn Beo (30 tuổi, nơi thường trú: ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, H.Phú Tân, Cà Mau), bị truy nã về tội cướp giật tài sản.

Bị can đang bị công an truy nã ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bị can Trần Văn Minh Thành (22 tuổi, nơi thường trú: Châu Long 5, P. Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang), bị truy nã về tội bắt, giữ người trái pháp luật; bị can Nguyễn Thành Khá (46 tuổi, nơi thường trú: ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới, An Giang), bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Bị can Hồ Văn Lượm (25 tuổi, nơi thường trú: ấp Long Thới B, xã Long Thuận, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp), bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy; bị can Võ Minh Phong (25 tuổi, nơi thường trú: thôn 2, xã Hòa Phú, H.Chư Păh, Gia Lai), bị truy nã về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bị can Lê Văn Lạc (30 tuổi, nơi thường trú: ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, H.Đông Hải, Bạc Liêu), bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị can Võ Hoàng Vĩ (28 tuổi, nơi thường trú: ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh, H.Giồng Riềng, Kiên Giang), bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an kêu gọi các bị can đang bị truy nã khẩn trương ra đầu thú để hưởng khoan hồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bị can Đỗ Văn Hậu (45 tuổi, nơi thường trú: khu phố Bình Phước B, P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An, Bình Dương), bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc; bị can Nguyễn Thanh Bình (50 tuổi, nơi thường trú: khu phố Vĩnh Trường, P.Tân Vĩnh Hiệp, TP.Tân Uyên, Bình Dương) bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.Tân Uyên kêu gọi thân nhân, gia đình, bạn bè… các bị can tích cực vận động người truy nã nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân cung cấp thông tin chính xác, giúp lực lượng công an phát hiện, truy bắt và vận động người bị truy nã ra đầu thú sẽ được khen thưởng xứng đáng.