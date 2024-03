Lại xảy ra cướp giật tại tiệm vàng ở Bình Dương

Ngày 25.3, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ Nguyễn Minh Kiệt (23 tuổi, ngụ Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, xảy ra tại tiệm vàng K.T.T (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An).

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp giật C.T.V

Theo thông tin từ công an, khoảng 10 giờ cùng ngày, Nguyễn Minh Kiệt đi xe máy đến tiệm vàng K.T.T giả vờ hỏi mua vàng trang sức. Sau khi xem nhiều mẫu vàng, Kiệt yêu cầu nhân viên đưa cho xem mẫu trang sức lắc tay để đeo thử.

Trong lúc thử vàng, Kiệt cố tình kéo dài thời gian, đổi qua đổi lại để tìm sơ hở của nhân viên tiệm vàng. Sau đó, Kiệt giật lấy một chiếc lắc tay rồi tháo chạy khỏi tiệm vàng.

Nghi phạm Kiệt bị bắt giữ tại hiện trường C.T.V

Ngay lúc này, nhân viên bán hàng nhanh chóng tri hô, chạy theo và được người dân hỗ trợ bắt giữ được Kiệt cùng tang vật.

Sau đó, Công an P.Tân Đông Hiệp có mặt tại hiện trường đưa Kiệt về trụ sở lấy lời khai, củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.Dĩ An xử lý.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tại tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.