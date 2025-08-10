Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an TP.HCM bắt nhanh kẻ cướp giật cửa hàng điện thoại ở phường Bình Thạnh

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/08/2025 17:18 GMT+7

Công an TP.HCM nhanh chóng bắt giữ Phạm Duy Phương (19 tuổi), nghi phạm vào cửa hàng điện thoại, cướp giật điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Ngày 10.8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Thạnh lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật xảy ra tại một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ).

Công an TP.HCM bắt nhanh kẻ cướp giật cửa hàng điện thoại ở phường Bình Thạnh- Ảnh 1.

Công an TP.HCM bắt nhanh nghi phạm cướp giật ở cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ)

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, hơn 21 giờ ngày 8.8, một nam thanh niên bịt khẩu trang vào cửa hàng, vờ hỏi mua một điện thoại iPhone 14 Pro Max. 

Khi nhân viên đưa máy cho xem, người này tiếp tục yêu cầu xem thêm điện thoại khác. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, nam thanh niên nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra ngoài. Nữ nhân viên phát hiện, hô hoán và truy đuổi nhưng bất thành.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Thạnh truy xét, nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm là Phạm Duy Phương (19 tuổi, ở TP.HCM). Thời điểm bị bắt giữ, trên người Phương vẫn còn giữ chiếc điện thoại. Làm việc với công an, Phương khai nhận hành vi phạm tội.

Công an TP.HCM bắt nhanh kẻ cướp giật cửa hàng điện thoại ở phường Bình Thạnh- Ảnh 2.

Camera ghi lại nam thanh niên thực hiện vụ cướp giật

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ cướp giật tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Bình Thạnh đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

