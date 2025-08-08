Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chấp hành xong hơn 20 năm tù lại đi cướp giật tài sản

Bắc Bình
Bắc Bình
08/08/2025 18:33 GMT+7

Chưa đầy một năm sau khi mãn án hơn 20 năm tù, Trương Phương Anh tiếp tục gây án với 2 vụ cướp giật tài sản.

Ngày 8.8, Tổ công tác điều tra, phòng chống tội phạm khu vực 2 (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã bắt giữ Trương Phương Anh (36 tuổi, ngụ khu phố Việt Hùng, P.Gò Công, Đồng Tháp) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

- Ảnh 1.

Nghi phạm Trương Phương Anh

ẢNH: B.B

Trước đó, ngày 2.8, lực lượng công an tiếp nhận tin báo về 2 vụ cướp giật liên tiếp xảy ra trên tuyến QL50, đoạn qua địa bàn P.Sơn Qui và xã Phú Thành (Đồng Tháp).

Theo trình báo của các nạn nhân, khi họ đang lưu thông trên đường thì bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật dây chuyền vàng trị giá gần 150 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét các nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Trương Phương Anh cùng đối tượng tên Hùng (ngụ TP.HCM) là 2 nghi phạm thực hiện các vụ cướp giật nêu trên.

Đến ngày 6.8, lực lượng công an bắt giữ Trương Phương Anh tại nơi cư trú. Bước đầu, Phương Anh khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi gây án, cả 2 chia nhau tài sản rồi tách ra bỏ trốn. Riêng đối tượng Hùng đang tiếp tục bị truy xét.

Đáng chú ý, Trương Phương Anh có tiền án tổng cộng 20 năm 6 tháng tù về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Phương Anh chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4.2024.

Tổ công tác điều tra, phòng chống tội phạm khu vực 2 Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng còn lại trong vụ cướp giật tài sản nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

