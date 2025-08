Khởi tố 2 bị can cướp giật dây chuyền trị giá gần 200 triệu đồng

Ngày 5.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Minh (30 tuổi, ở xã Xuân Thới Sơn) và Huỳnh Tấn Phát (44 tuổi, ở P.Minh Phụng, cùng thuộc TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai bị can Nguyễn Thanh Minh và Huỳnh Tấn Phát tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 27.7, Phát điều khiển xe máy chở Minh lưu thông trên QL1 hướng về tỉnh Vĩnh Long tìm "con mồi" để cướp giật tài sản.

Đến khoảng 7 giờ 45 cùng ngày, khi lưu thông đến tuyến QL53, hướng từ xã Trung Hiệp đi xã Hiếu Phụng (Vĩnh Long), phát hiện ông T. (ở xã Hiếu Phụng) chạy xe máy theo hướng ngược lại, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, cả 2 liền lao tới giật dây chuyền.

Sau đó, Minh và Phát chạy xe về nhà rồi mang sợi dây chuyền đi bán cho một người lạ với giá 192 triệu đồng, chia đều cho cả 2.

Tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác định Minh và Phát là nghi phạm nên mời làm việc.

Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã thu giữ 1 xe máy và số tiền 20.000.000 đồng do Phát giao nộp.

Hiện, vụ cướp giật dây chuyền nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.