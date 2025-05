Bắt nghi phạm cướp giật tài sản, dân và công an được khen thưởng

Ngày 23.5, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (giữa), thừa ủy quyền trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Công an xã Hòa thành và 3 cán bộ công an xã ẢNH: CACC

Theo đó, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, dũng cảm trong truy bắt tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Công an xã Hòa Thành và 3 cán bộ công an xã trực tiếp tham gia phá án. Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho Tổ ANTT ấp Hòa Trung và 5 cá nhân khác, gồm 2 công an xã, 1 tổ viên ANTT và 2 người dân.

Như đã Thanh Niên thông tin, khoảng 9 giờ ngày 16.5, anh Ngô Minh Đ. (39 tuổi) chở chị Trần Thị Bích T. (34 tuổi, cùng ngụ H.Năm Căn, Cà Mau) lưu thông trên tuyến đường 3 Tháng 2 nối dài, hướng từ TP.Cà Mau về cầu Hòa Trung. Khi đến đoạn thuộc ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, có 2 thanh niên chạy xe máy vượt lên, áp sát rồi giật túi xách của chị T., bên trong có hơn 3 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân.

Tổ ANTT ấp Hòa Trung và 5 cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ẢNH: CACC

Sau khi gây án, cả 2 bỏ chạy. Nạn nhân tri hô và cùng người dân đuổi theo. Một nghi phạm bị khống chế tại chỗ, nghi phạm còn lại bỏ xe, chạy bộ vào vuông tôm gần đó lẩn trốn.

Công an xã Hòa Thành nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp người dân truy tìm, chốt chặn các tuyến đường xung quanh. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, nghi phạm còn lại bị phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai tên Nguyễn Thanh Duy (30 tuổi) và Bùi Văn Đấu (35 tuổi, cùng ngụ H.Đông Hải, Bạc Liêu). Cả 2 thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của người đi đường.