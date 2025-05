Lãnh án tù vì cướp giật túi xách khiến người phụ nữ té xuống đường, tử vong

Ngày 23.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Quốc Huy (25 tuổi) mức án 18 năm tù và Nguyễn Tấn Bảo (22 tuổi, cùng ở Q.Bình Thạnh) mức án 14 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 1 tỉ đồng - tiền chi phí điều trị tại bệnh viện, chi phí ma chay và tổn thất tinh thần.

Bị cáo Nguyễn Đình Quốc Huy và Nguyễn Tấn Bảo tại tòa ẢNH: DƯƠNG TRANG

Cáo trạng xác định, khuya 3.12.2022, Nguyễn Đình Quốc Huy đến trước Ngũ Hành Miếu ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM thì gặp một nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Tấn Bảo.

Nhìn thấy xe máy Bảo mới mua chưa có biển số, Huy nảy sinh ý định mượn xe đi cướp giật để công an khó phát hiện, Bảo đồng ý.

Rạng sáng 4.12.2022, khi chạy đến đường Phan Xích Long (Q.Bình Thạnh), Huy nhìn thấy chị Trần Thị Thanh Lan chở bà L.T.L và L.T.N. Lúc này, Huy phóng xe lên, áp sát xe của chị Lan, rồi giật túi xách trên vai bà N. khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Do không giật được túi xách, Huy chạy về trả xe máy và kể lại vụ việc với Bảo. Sau khi bị ngã, bà N. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương sọ não.

Quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nói lời sau cùng, Huy và Bảo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, bị cáo Bảo là chủ xe máy, biết rõ ý định mượn xe của Huy là để dùng làm phương tiện cướp giật tài sản nhưng vẫn đồng ý. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm.