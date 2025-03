Bình Định: Bắt nóng nghi phạm cướp giật tài sản làm 2 bé gái bị thương

Theo điều tra của cơ quan công an, tối 3.3, tại đường bê tông khu phố Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, TX.Hoài Nhơn (Bình Định) đã xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Trong lúc em L.T.M.D và em N.N.Q (cùng 13 tuổi và cùng ở P.Hoài Thanh Tây, TX.Hoài Nhơn) đi xe đạp điện, Q. ngồi sau xem điện thoại thì bị một người đàn ông ép xe, giật điện thoại. Do bị giật mạnh, 2 em D. và Q. đã té ngã bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Ông Phùng Vĩ Trung, nghi phạm cướp giật tài sản ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngay sau khi nhận tin, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp công an các xã, phường liên quan triển khai lực lượng chốt chặn các tuyến đường, đồng thời khẩn trương xác minh, làm rõ thủ phạm.

Sau 1 ngày truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã xác định được nghi phạm, bắt giữ Ông Phùng Vĩ Trung tại xã Ân Tín (H.Hoài Ân, Bình Định). Trung là đối tượng đã có tiền án về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an cũng thu hồi chiếc điện thoại mà Trung đã cướp rồi bán cho một tiệm điện thoại ở TT.Tăng Bạt Hổ, H.Hoài Ân.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định, đây là vụ việc đầu tiên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp nhịp nhàng với công an các xã, phường nhanh chóng điều tra, truy nóng thủ phạm cướp giật tài sản sau khi bỏ công an cấp huyện.