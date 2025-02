Công an TP.HCM bắt nhóm người gây ra 3 vụ cướp giật tài sản

Ngày 26.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt nhóm người thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.HCM.

Nhân, Đạt, Hiếu (từ trái qua) tại trụ sở công an ẢNH: CAN

Theo thông tin từ công an, trong thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra một số vụ cướp giật tài sản. Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các quận: Tân Bình, Bình Tân, 11, truy xét khám phá.

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Lầu Phương Thành Nhân (23 tuổi, ở H.Bình Chánh, 1 tiền án cướp tài sản), Nguyễn Đoàn Vĩnh Đạt (19 tuổi, ở H.Bình Chánh, 2 tiền án cướp giật tài sản, nghiện ma túy) và Đặng Nguyễn Trọng Hiếu (23 tuổi, ở Q.Bình Tân).

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nhân và Đạt khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản tại Q.11, Q.Bình Tân và Q.Tân Bình, chiếm đoạt 3 điện thoại di động. Tài sản cướp được, các đối tượng đem bán cho Hiếu với số tiền 4,2 triệu đồng. Hiếu sau đó bán lại cho một người tên Thịnh (chưa rõ lai lịch) hưởng chênh lệch số tiền 600.000 đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Q.Tân Bình đang đấu tranh mở rộng điều tra.